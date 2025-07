Compromís dice que Abascal "es un Trump del Temu": "Quieren deportar a inmigrantes y sus hijos"

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís Águeda Micó (Grupo Mixto) ha criticado al presidente de Vox, Santiago Abascal, por querer deportar a los inmigrantes ilegales que hay en España, así como a aquellos legales que cometan delitos.

"Santiago Abascal lo que hace es emular a Trump, a mí me parece que es un Trump del Temu, eso es lo que intenta hacer y con estas propuestas de Vox para nada representan a la ciudadanía del Estado, para nada representan lo que quieren las empresas, lo que queremos la gente demócrata", ha señalado.

Así lo ha manifestado este martes Micó durante su comparecencia en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde ha advertido de que "la gente de Vox cómo copia una vez más el discurso de la extrema derecha y el discurso de Trump".

En este sentido, ha cargado contra Vox por querer "deportar a inmigrantes y a sus hijos e hijas que viven y que ya han nacido aquí": "Son declaraciones hechas para provocar y realmente lo están consiguiendo, intentan provocar e intentan que hayan reacciones contrarias".

Compromís, según ha recalcado su diputada, quiere que la Iniciativa Legislativa Popular que se está tramitando en el Congreso "vaya adelante y que más de medio millón de personas puedan estar regularizadas lo más pronto posible".

"Es aquí donde viven, donde sueñan, donde trabajan y, por tanto, sus derechos como ciudadanos y ciudadanas tienen que estar garantizados en todo momento", ha concluido.

En la misma línea, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez (Sumar) ha denunciado el "racismo de Vox que asume el Partido Popular". "Vox propone deportar inmigrantes, supongo que también a los Ortega Smith, de Meer...", ha apuntado.

"La respuesta no puede ser más polémica, no puede ser escandalizarnos, sino reconocer derechos y es por eso que instamos al PSOE a que desbloquee la iniciativa legislativa popular para la regularización de personas inmigrantes", ha incidido Ibáñez.

El diputado de Compromís ha defendido que "no hay personas ilegales" y ha agregado que "una democracia robusta debate, si debate sobre ilegalización, debería debatir sobre si hay que ilegalizar el fascismo de Vox". "El PP acatará el discurso y las políticas de Vox", ha afirmado.

"Vox propone echar no solamente a aquellos que dicen que son ilegales sino también a gente que pueda ser española con el DNI, los que tan importante creen que es el DNI ya no les sirve. Primero van a por los inmigrantes, luego a por las personas LGTBI, a por las mujeres, pero es evidente que van a ir a por todos porque no van a tener suficiente. Su voracidad es inmensa", ha alertado Ibáñez.