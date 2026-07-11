Archivo - El canciller cubano, Bruno Rodríguez (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cubano ha trasladado sus condolencias a España por lavíctimas y afectados del incendio declarado en Los Gallardos (Almería) que ha dejado por el momento 12 fallecidos y arrasado más de 6.000 hectáreas.

"Sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de España por el grave incendio forestal ocurrido en la localidad de Los Gallardos, en Almería, que ha ocasionado varias víctimas, heridos y daños materiales", ha indicado el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

"Las hacemos extensivas a los familiares y allegados de los fallecidos", ha añadido Rodríguez en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido este sábado, por su parte, los numerosos gestos de solidaridad y condolencias enviados durante las últimas horas por la comunidad internacional.

"Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de Exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios", ha manifestado Albares a través de un comunicado en redes sociales.

El ministro ha asegurado igualmente que Exteriores está en permanente contacto con los países que tienen ciudadanos afectados.

Además de los líderes de la Unión Europea, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Friedrich Merz, o el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, han trasladado su apoyo y su ánimo a los afectados y puesto a disposición de España cualquier ayuda que solicite para combatir las llamas.