España.- Detenido el hijo de la mujer asesinada a puñaladas esta madrugada en Madrid

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al hijo de una mujer de 49 años como presunto autor de su muerte tras ser apuñalada esta madrugada en el interior de un domicilio del distrito madrileño de Tetuán.

Los hechos han ocurrido en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán. Según ha informado el Cuerpo, tras recibir aviso por parte del CIMACC-091, varios indicativos se personaron inmediatamente en la vivienda donde encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, y sin signos de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.

En el lugar localizaron al presunto responsable, procediendo a su detención por un delito de homicidio. Además de indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo V de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

El supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, explicaba que a la llegada de la Policía --la primera en personarse-- la víctima "se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria", tras lo que los agentes han iniciado maniobras de reanimación.

Con todo, la mujer estaba "prácticamente exsanguinada", según ha indicado, y, tras media hora de intentos, el servicio certificaba su muerte.