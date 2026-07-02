España.- El Gobierno notifica 11.000 resoluciones aceptadas en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes

Los secretarios de Estado de Migraciones y de Seguridad Social y Pensiones, Pilar Cancela (c) y Borja Suárez (i), junto con la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez (d), durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Inclusión - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno notifica 11.000 resoluciones aceptadas en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, del total de las 1.174.978 solicitudes presentadas.

Así lo ha expresado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la rueda de prensa para hacer balance de la regularización extraordinaria de migrantes, impulsada por el Ejecutivo en abril y cuyo plazo para presentar solicitudes acabó este martes 30 de junio.

En este sentido, Cancela ha detallado que un total de 609.737 expedientes se encuentran en fase de tramitación, lo que supone el 52% sobre el total de las solicitudes recibidas. "Toda persona que ha presentado una solicitud tendrá una notificación de resolución definitiva. No va a jugar el silencio negativo", ha recalcado.

Fuentes del Ministerio han asegurado que, hasta la fecha, no han notificado resoluciones denegadas y han hecho referencia al periodo de subsanaciones que comienza ahora. "Las cifras que no están incorporadas hoy a esta rueda de prensa las iremos incorporando a medida que vayamos resolviendo los procedimientos", ha explicado Cancela en la presentación de los datos.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.

Igualmente, el 83,2% se ha tramitado por vía telemática, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial. En este último caso, se han contabilizado cerca de 200.000 solicitudes en las 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas por todo el territorio nacional. Las oficinas seleccionadas de Correos permanecerán ahora disponibles en los horarios establecidos para la subsanación presencial de solicitudes, que se alargará hasta el 30 de septiembre.

De la misma manera, Cancela ha señalado que el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Respecto a las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, han colaborado durante todo el proceso un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a los solicitantes.

MÁS HOMBRES QUE MUJERES

En cuanto al perfil de las personas solicitantes, el 87% se encuentra entre los 16 y los 64 años, mientras que la distribución por género sitúa a los hombres en el 57% y a las mujeres en el 43% del total de solicitudes. Si bien, en el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es paritaria.

Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%), entre 16 y 24 (17%), entre 45 y 54 (11,9%), entre 0 y 15 (11%), entre 55 y 64 (5,2%) y, por último, se sitúan los de más de 65 (1,9%).

Respecto al origen de los solicitantes, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.

CATALUÑA, CON MAYOR VOLUMEN DE SOLICITUDES

Mientras, por territorios, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunidad Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). Les siguen Castilla-La Mancha (52.041), Euskadi (49.451), Murcia (45.242), Castilla y León (39.981), Galicia (38.747), Canarias (37.525), Baleares (34.166), Aragón (33.865), Navarra (14.886), Asturias (14.161), Extremadura (9.634), Cantabria (8.767), La Rioja (6.448), Melilla (743) y Ceuta (452).

Preguntada por el total de las solicitudes presentadas, una cifra mayor a la que hacía referencia el Gobierno antes del inicio del proceso, Cancela ha indicado que, en el Ministerio, barajaban "varios escenarios". "La Iniciativa Legislativa Popular, que es de lo que deriva también este procedimiento de regularización, hablaba de 500.000 personas. Después, nosotros lo que nos corresponde es tener la previsión suficiente para cubrir los distintos escenarios. Es lo que hemos hecho. Y creo que los datos demuestran que hemos cubierto los distintos escenarios que podían darse, incluso el escenario de máximos", ha argumentado.

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión ha puesto en marcha una encuesta de empleabilidad para conocer la situación formativa, social, económica y laboral de las personas que participan en el procedimiento de regularización. La encuesta es voluntaria y se envía de forma telemática a los mayores de 16 años, una vez admitida a trámite su solicitud. Hasta el momento se han enviado 160.799 formularios y se han recibido 36.187 respuestas válidas (un 23%).

EL 84% DOMINA EL ESPAÑOL

Los datos revelan que el 84% de las personas que están en proceso de regularización tienen competencia lingüística plena del español y en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial, conocen la lengua 40%. En cuanto al nivel formativo, el 67% tiene educación postobligatoria: 43% bachillerato o formación profesional y el 24% educación universitaria.