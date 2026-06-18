La ley del concebido no nacido se aprobará en un Pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid el 2 de julio

Archivo - Imagen de recurso de una mujer embarazada. - UGR - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la ley autonómica que reconocerá al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar se aprobará en un Pleno extraordinario el 2 de julio.

Lo ha avanzado durante la sesión de control del Pleno de la Cámara regional, el último ordinario del presente período de sesiones, después de que la Mesa de la Asamblea tumbase la tramitación de dicha ley al aceptar un escrito de nulidad del PSOE en el que apuntaban a "dudas" en el proceso. Según fuentes parlamentarias, no se habría cumplido correctamente la tramitación antes de ser elevado al Consejo de Gobierno de la Comunidad.

"No van a poder ir a reírse ni de los cubanos ni de los venezolanos hasta mediados de julio, porque aquí vamos a seguir defendiendo lo importante. Ustedes cortaban las Cortes y luego multiplicaron los plenos durante la Navidad para multiplicar la amnistía", ha lanzado la dirigente madrileña durante su intervención.

Ayuso ha subrayado que la diferencia es que la izquierda maniató "al Congreso de los Diputados para la mafia y para la amnistía corrupta" mientras que ellos van a tener un Pleno extraordinario y "para defender a las madres". "Ustedes defienden intereses, nosotros defendemos principios", ha lanzado.

PP REGISTRA LA PETICIÓN

Posteriormente, en los pasillos de la Cámara el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha anunciado que su Grupo Parlamentario había remitido a la Mesa de la Asamblea un escrito solicitando el pleno extraordinario el día 2.

"Dijimos que terminaríamos el periodo de sesiones con tres nuevas leyes, la del concebido no nacido, la de caza y pesca y la del apoyo a la economía familiar, y así va a ser", ha recalcado el portavoz 'popular'.

Ha explicado que han pedido que sea un pleno con un único punto y que se vote el proceso de lectura única para a continuación debatir la ley y rematar aprobándola. "Digamos que es una continuación del pleno de hoy con lo que ha quedado suspendido provisionalmente", ha recalcado al ser preguntado por si habría sesión de control al Gobierno.

En el mismo lugar, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que se tuvo que retirar del orden del día porque la Abogacía General de la Comunidad de Madrid señalaba que era una "chapuza" y ha reprochado a Ayuso gobernar "a golpe de propaganda".

"Díaz Ayuso no está interesada en los derechos de la infancia está interesada en los votos de la extrema derecha", ha remarcado.

Preguntada concretamente por el pleno extraordinario, ha recordado que en anteriores años desde su formación se había pedido que se habilitara el mes de julio para que pudiera "seguir debatiéndose sobre los problemas de los madrileños".

Por su parte, su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha recalcado que su formación "supedita cualquier ayuda al principio de prioridad nacional" y ha acusado a Ayuso de convertir Madrid en "el buffet libre del mundo". "Pues nos veremos aquí y daremos todos los argumentos que desde Vox consideramos", ha rematado.