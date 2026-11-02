México confirma la muerte del ciudadano mexicano desaparecido tras el accidente ferroviario de Urda

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha informado este lunes del fallecimiento de una persona de nacionalidad mexicana que permanecía desaparecida tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se ha saldado provisionalmente con 69 muertos.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informa con profunda tristeza que las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urda, Toledo, a raíz del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre", ha publicado el organismo.

La confirmación se basa en la identificación de la víctima realizada por las autoridades españolas, explica México, que agradece "todo el apoyo recibido" por las autoridades y reconoce en particular la labor de la Guardia Civil.

La familia de la víctima también ha expresado "su más amplio agradecimiento a todas las instituciones que han participado en la localización de su familiar y que les han prestado asistencia", explica el comunicado mexicano.

La Embajada de México en España ha estado prestando asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país, y los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes que permitan la repatriación de los restos del fallecido mexicano. Asimismo apoya con los gastos funerarios y la repatriación de los restos del fallecido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa sus más sinceras y sentidas condolencias a amistades y familiares ante estos lamentables hechos", concluye el comunicado.