La Policía investiga el paradero de los padres de un bebé abandonado en un portal de Sevilla

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando el paradero de los padres de un bebé que fue abandonado este martes en la barriada Madre de Dios de Sevilla. El menor está hospitalizado aunque se encuentra en "buen estado de salud y en buenas condiciones".

Así lo ha confirmado en una declaración ante los medios el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha relatado que el bebé fue encontrado por una vecina en un portal de la barriada. Ella le habría comparado pañales y leche mientras llegaban las fuerzas policiales.

Toscano no ha indicado la edad exacta del bebé, aunque ha asegurado que "sería posible que tuviera el cordón umbilical" cuando fue encontrado. Asimismo, ha señalado que los primeros indicios apuntan a que el niño "no habría nacido en un hospital". No ha confirmado si el menor sufre un síndrome de abstinencia.

El subdelegado ha confirmado que se ha activado el protocolo, cuya competencia recae en la Junta de Andalucía, quien ha confirmado la declaración de desamparo provisional sobre el menor para hacerse cargo de la tutela.

El director general de Infancia de la Junta de Andalucía, Francisco Mora, ha asegurado en una entrevista radiofónica en Radio Andalucía Información que se ha activado la guarda con fin de adopción para que una familia pueda acoger al bebé. "Ya tenemos familia para ese bebé", ha señalado.

En este sentido, Mora ha defendido el protocolo de renuncia aprobado por el gobierno andaluz. Ha indicado que el mismo "da la oportunidad" a las mujeres de comunicar la renuncia al Hospital, activándose el protocolo "sin tener que entrar a más razones". "Son muchas las circunstancias que pueden llegar a tener encima de la mesa para tener que renunciar, pero nosotros no somos quién para poder juzgarlo. Nosotros tenemos que ser garantes de la protección de estos menores", ha afirmado.