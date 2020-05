España.- PP critica la "manipulación" de datos sobre test enviados a la OCDE y los nacionalistas reclaman competencias

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y Ciudadanos ha criticado este jueves en el Congreso que el Gobierno "manipulara" los datos sobre teste realizados enviados a la OCDE y que obligó al organismo internacional a rebajar el puesto del país del 8 al 17 en un día, una situación que, a su juicio, no da a España una buena imagen a nivel mundial. Por su parte, los nacionalistas e independentistas han reclamado las competencias en materia sanitaria que, a su juicio, no pueden ejercer con el estado de alarma.

La oposición ha realizado estas denuncias en la Cámara baja, durante la comparecencia del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante la Comisión del ramo, en donde ha actualizado la información sobre la situación de la crisis sanitaria generada por el Covid19 y las medidas puestas en marcha por su departamento para luchar contra la pandemia.

Uno de los partidos más críticos con Illa ha sido el PP. Su portavoz de Sanidad, Cuca Gamarra, ha pedido al ministro en su intervención que "no pase una semana más" sin material de protección para los sanitarios, así como que los contagios de estos profesionales sean considerados enfermedad laboral y las muertes como accidente laboral.

Pero su principal reproche a al ministro son los datos facilitados a la OCDE, una situación que, a su juicio, determina la actitud general del Ejecutivo en la gestión de la crisis. "Sabemos que manipula", ha declarado Gamarra, para añadir que, además de los datos ofrecidos al órgano internacional, también ponen en duda el número de fallecidos. Esta situación es, a su juicio, consecuencia de un "constante cambio de criterio" a la hora de ofrecer estas cifras "para tapar la realidad".

Los de Pablo Casado han reprochado también a Illa que el estudio epidemiológico que anunció la semana pasada aún no haya comenzado y que, según los cálculos, no vaya a obtener resultados hasta casi finalizada la fase de desescalada y ha recriminado al Ejecutivo que esté hablando de una "nueva normalidad" cuando, a su juicio, lo que quieren los ciudadanos es "volver a la misma vida que tenían antes del 14 de marzo". Ambas reclamaciones también han estado presentes en el discurso de Vox durante esta sesión.

UNA ACTITUD "INADMISIBLE"

La formación que preside Santiago Abascal ha vuelto a pedir esta semana la dimisión del ministro por "fracaso" en la gestión de la crisis. El portavoz de Sanidad del partido, Juan Luis Steegmann, culpa principalmente al asesoramiento recibido por Illa en los últimos meses. A su juicio han cometido serios errores, como "minimizar" la importancia del virus, "no declarar imperativo el uso de mascarillas y equipos de protección", culpar a gobiernos actuales y pasados de la situación de la sanidad española, no realizar test masivos a la población o "trucar" las cifras de contagios y muertes en el país, entre otros.

En este sentido, Steegman ha lamentado que el Gobierno esté trasladando "miedo" a los ciudadanos para, a su juicio, mantenerlos confinados o, como lo ha denominado, en "arresto domiciliario encubierto". Para lograr esta situación, ha denunciado, el Ejecutivo ha "rechazado ofertas" de entidades privadas que podrían haber hecho "un millón de test a la semana". Se trata, ha denunciado, de una actitud "sectaria" con la excelencia y, a su juicio, la solución a esta pandemia es la ciencia y la inversión en la misma.

Para el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Guillermo Díaz, lo ocurrido con la OCDE es "inadmisible" y recuerda que esta práctica de dar "datos inflados", no beneficia "a nadie", como tampoco lo hace, a su juicio, que el Gobierno celebre "una posición adulterada" y que siga usando este dato cuando la OCDE ya lo había desmentido. Del mismo modo, el presentante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas, ha acusado al Gobierno de "intentar meter un gol" a la OCDE, y le asegura que el país "ha hecho el ridículo" en este sentido.

Por otra parte, los partidos nacionalistas e independentistas han centrado sus intervenciones en pedir al Ejecutivo que les devuelvan las competencias en materia sanitaria, no sólo en cuestiones como el Plan de desescalada, sino en cuanto a atuaciones relacionadas con los profesionales sanitarios.

La portavoz de Sanidad de PNV, Josune Gorospe, cree que con el estado de alarma, el Ministerio ha "desmantelado décadas" de gestión autonómica en materia santaria que, a su juicio, "han funcionado bien" en este tiempo y le recuerda que son las autonomías las que conocen "los recursos" con los que cuentan en esta materia. Es por ello que ha reclamado que las competencias regresen a los responsables de la comunidad y, en el caso de que así no sea, ha indicado Gorospe, el PNV no estará "para acompañar" al Ejecutivo.

"Han obviado que las comunidades autónomas son las que mejor gestionan el sistema sanitario", ha declarado en su intervención el diputado del BNG, Néstor Rego, quien también ha criticado que en España no haya ahora test para los sanitarios y sí para los futbolistas. El mismo discurso sobre las competencias lo han realizado ERC y EH Bildu. Los catalanes, además, han pedido al ministro que "controle a la banca", que congele el paro o que realice una "higiene fiscal" para que no accedan a ayudas empresas que no tributan en España. El partido vasco, por su parte, ha reclamado más acción el Gobierno para proteger del Covid19 en los centros penitenciarios.