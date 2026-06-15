España.- Rescatan una patera con unas 68 personas en aguas próximas a Lanzarote

Archivo - Neumática rescatada por Salvamento Marítimo en aguas próximas a Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este lunes una patera con unas 68 personas en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias y el ente institucional.

Esta ha sido la segunda embarcación localizada en las últimas horas, que se suma a una primera con 85 ocupantes, ascendiendo así el total de inmigrantes rescatados a 153 entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes.

En concreto, y según ha matizado Salvamento Marítimo, el rescate de las 68 personas de origen subsahariana que iban a bordo de la neumática lo llevó a cabo la salvamar Acrux. Entre los inmigrantes rescatados habían cuatro mujeres y un menor.

La embarcación fue rescatada cuando se encontraba a unos 81,4 kilómetros (44 millas náuticas) al noreste de Arrecife, puerto al que han arribado pasadas las 03.00 horas tras ser coordinado el rescate por el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas.

Los ocupantes de las dos embarcaciones han sido asistidos por el dispositivo sanitario en el puerto de Arrecife, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario(SUC), Cruz Roja y Atención Primaria, que no han tenido que hacer ningún traslado a centro hospitalario.