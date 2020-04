España.- Sanidad admite que no se sabe durante cuánto tiempo pueden las personas ser inmunes al COVID-19

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comentado que no se sabe durante cuánto tiempo las personas están inmunizadas contra el nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como COVID-19.

En la rueda de prensa diaria tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, Simón ha comentado que la inmunidad al SARS, que surgió de China e infectó a más de 8.000 personas en 2002 y 2003, se ha visto que dura entre unos meses a un año.

No obstante, apostilla, no se ha podido demostrar la duración que puede haber con el nuevo coronavirus. "No sabemos durante cuánto tiempo las personas pueden ser inmunes al Covid-19", ha comentado, tras señalar que algunas comunidades autónomas ya han comenzado a informar sobre las personas que se han inmunizado gracias a que se ha ampliado la realización de test de diagnóstico.

Precisamente este es uno de los motivos que, a su juicio, explican el aumento de casos notificados detectado este miércoles, 5.092 más en 24 horas (177.633 en total). En este sentido, Simón ha recordado que en España se realizan unas 20.000 muestras diarias desde hace "varias semanas", si bien el objetivo es "incrementarlas" cuando haya una mayor disponibilidad de PCR, kits diagnósticos y demás material necesario para llevarlas a cabo.

Finalmente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comentado que no hay datos "concluyentes" que demuestren que el calor y la humedad afectan a la supervivencia del nuevo coronavirus, si bien ha comentado que las hipótesis que se manejan "sí parecen" indicarlo.