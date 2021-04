España.- Selena Gomez pide a Pedro Sánchez a través de Twitter que done vacunas contra la Covid-19

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante y actriz Selena Gomez se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de Twitter, para pedirle vacunas contra la Covid-19.

"Primer ministro @sanchezcastejon Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de COVID-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?", ha escrito Gomez, mencionado directamente a Sánchez.

Como parte de la campaña del 'Plan de recuperación del mundo' de Global Citizen, 'Vax Live: The Concert to Reunite the World' reunirá en un concierto a artistas, animadores, líderes mundiales, entre otros, para apoyar la equidad en las vacunas en todo el mundo.

Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro italiano y líder del G20, Mario Draghi; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la primera ministra de Noruega, Erna Solberg; el primer ministro de España, Pedro Sánchez; y el Estado de California, 'Vax Live' será presentado por Selena Gomez e incluirá las actuaciones de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

El evento, que será transmitido el sábado 8 de mayo, busca aumentar las donaciones y que se compartan dosis de vacunas con las poblaciones prioritarias del mundo. Asimismo, apela a filántropos y empresas a donar suficientes "dólares-por-dosis" para vacunar a los 27 millones de trabajadores de salud de primera línea en los países más pobres, quienes aún no tienen acceso a las vacunas.