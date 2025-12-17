Subdirector de Emergencias afirma que se enteró del primer fallecido en dana por exjefe de Bomberos

Suárez a su llegada a los juzgados de Catarroja - JORGE GIL/EUROPA PRESS

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha afirmado que se enteró de la primera persona fallecida como consecuencia de la dana por el exjefe de Bomberos José Miguel Basset y no por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, quien envió un mensaje al jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat sobre las 16 horas en el que le alertaba de que le habían informado de un fallecido.

Suárez ha acudido este miércoles a los juzgados de Catarroja para concluir su declaración en la causa en la que se investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2029, que ha dejado 230 víctimas mortales. Se ha presentado en el órgano judicial sobre las 9 horas, después de que el pasado 4 de diciembre no diera tiempo a concluir su testifical, tras más de ocho horas de duración, y se fijara una nueva fecha --este miércoles-- para terminarla.

En la primera ocasión, Suárez afirmó que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes de reunirse el Cecopi, sobre las 17.15 horas, y ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas pero no le respaldaron.

La declaración de Suárez era muy esperada puesto que se trata del técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que se reincorporó el 29 de octubre --día de la riada-- a su puesto tras unos días de unas vacaciones. Además, el testigo acompañó a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi.

Precisamente Suárez, junto al exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset, son las dos personas sobre las que diferentes dirigente políticos han derivado la responsabilidad en la toma de decisiones el día de la dana.

En su testimonio de este miércoles, el testigo ha manifestado que fue Basset quien le dijo que había el primer fallecido el día de la riada y no recuerda que antes Pradas dijera nada, a pesar de su mensaje a Cuenca.

Así mismo, sobre la redacción y el envío del Es Alert a la población a las 20.11 horas --cuando ya había numerosas víctimas mortales--, el testigo ha indicado que hubo debates que "se alargaron en el tiempo".

Al respecto, ha insistido en que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tuvo un papel "activo" en la parte de avisar a los alcaldes e intervino cuando él planteó las correcciones en el mensaje en valenciano. Además, estaba interactuando con Pradas, ha dicho.

Interpelado por si Pradas buscaba siempre un acuerdo general en el texto del mensaje y por si ello era necesario, el testigo ha dicho que "no" era preciso puesto que el Cecopi es un centro operativo y su función es el de asesoramiento y coordinación, pero "no sustituye a la dirección del plan", ha aclarado.

PRESA DE FORATA

En relación con la presa de Forata, Suárez ha manifestado que el escenario de ruptura no era probable según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que hablaba de coronación, no de ruptura.

Así mismo, ha indicado que no puede asegurar que fuera Polo el que dijo que había probabilidad de pasar a un escenario tres, que es el de ruptura o colapso. Quizá fue alguien de la Confederación, ha manifestado.

"Cada presa --ha añadido-- tiene un plan de emergencias, con escenarios, y en función de esos escenarios ellos --la CHJ-- tienen procedimentado qué hacer, porque ellos no tienen ingenieros, son protocolos marcados en los planes de presas".

El testigo ha explicado que se habló del confinamiento a la población, a raíz de Forata, cuando se planteó que la evacuación no era viable. "Ahí fue cuando se pusieron sobre la mesa otras medidas como el confinamiento y ahí se habló de la duda legal sobre ese confinamiento", ha dicho. Fue en ese momento cuando, ha insistido, Pradas afirmó que iba a pedir asesoría jurídica.

EL POYO

Sobre el barrando del Poyo, Suárez ha señalado que la información le llegó a las 19.30 horas de ese día y entonces ya no hablaban de Forata sino de generalización de problemas, no específicamente de la rambla del Poyo, sino también Picanya, Paiporta o Massanassa. No recuerda la información que llegó específicamente del Poyo y siempre se acuerda de municipios, no de barrancos o ramblas.

Preguntado por el motivo por el que por la mañana ya se hablaba de la rambla del Poyo, Suárez ha explicado que es porque había una alerta hidrológica y se asociaba a la rambla del Poyo o al río Magro. Cuando entró en el Cecopi, pasadas las 17 horas, había habido un descenso del cauce de la rambla.

En este sentido, ha reiterado que no se centraron en el Poyo porque el primer aviso que recibieron del mismo fue a las 17.30 horas. Ha indicado que había incidentes allí pero hubo un secuestro de medios por Forata que impidió centrarse en ese barranco, ha manifestado. De Buseo no se habló, ha manifestado.

Interpelado por qué no llegó al Cecopi durante la tarde la información actualizada de la CHJ sobre el barranco del Poyo, Suárez ha manifestado que esa información ni se le trasladó ni se puso en el grupo permanente. También ha dicho que la propia Confederación estaba en el Cecopi y no lo comunicó, siendo que era el emisor del mensaje. El testigo ha asegurado que abandonó el Cecopi a las 20.30 horas con la sensación de que estaban en un "desastre".