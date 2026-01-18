AMP4.- Al menos cinco muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

Al menos cinco personas han fallecido y varias están heridas tras el descarrilamiento sobre las 19,45 horas este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia.

El 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha expresado a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, que se están realizando labores coordinación de seguimiento de efectivos sanitarios y de emergencias al siniestro.

Además, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha informado a través de sus redes sociales de que sigue desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz", al tiempo que ha apostillado que informará de las últimas novedades a través de sus redes sociales.

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado en una publicación de 'X' que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha precisado.

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', ha indicado que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.