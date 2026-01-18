Sucesos.- AMP6.- Al menos diez muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

Al menos diez personas han muerto, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, 25 personas han resultado heridas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia.

Asimismo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante el incidente, ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

Por su lado, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región tras el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

Además, el presidente del Gobierno de España, ha asegurado que está "muy pendiente" del accidente. "El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha explicado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha informado a través de sus redes sociales de que sigue desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz", al tiempo que ha precisado que "la última información que llega es muy grave".

"Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo", detalla.

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado en una publicación de 'X' que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha precisado.

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', ha indicado que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.