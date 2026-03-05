Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). El dispositivo desplegado tras colapsar ayer por la tarde la pasarela de la playa El Bocal, en - Juanma Serrano - Europa Press

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 5 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado que el cuerpo localizado este jueves en la zona de El Bocal de Santander corresponde a la joven de 20 años, E.S.P., vecina de Guadalajara, que estaba desaparecida desde el martes, cuando colapsó una pasarela de madera.

La estructura se rompió y hundió cuando era atravesada por un grupo de siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo), cinco de los cuales fallecieron. Con la localización de este cuerpo, ya son seis las víctimas mortales. Además, una alumna está grave pero estable en la UCI del Hospital Valdecilla.

"Tengo que darles en primer lugar una noticia triste", ha asegurado Sabrido desde Sigüenza, donde ha asistido a una jornada junto a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El delegado del Gobierno ha desvelado que este miércoles tuvo ocasión de hablar con el padre de la joven para prestarle ayuda. "Nos pusimos a su disposición" y el padre --ha dicho-- "nos dijo que se sentía perfectamente atendido y perfectamente acompañado".

"El hombre, como pueden comprender, estaba derrumbado", ha apuntado.