Sucesos.- Un nuevo fuerte terremoto vuelve a sacudir Granada y el área metropolitana

Terremoto martes 18 de agosto. - IGN

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana y ha sido ampliamente sentido por la población. También en puntos de otras provincias como la de Almería.

La primera medición provisional realiazada por el Instituto Geográfico Nacional, y consultada por Europa Press, apunta a una magnitud de 4,6, la más intensa desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y epicento en Alhendín.