España.-Sucesos.- Un tren de FEVE choca contra una grúa en Alumbres (Cartagena) y deja varios heridos leves

Imagen del tren de vía estrecha siniestrado cerca de Cartagena - X

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Un tren de FEVE (Ferrocarrilles Españoles de Vía Estrecha) que cubre la línea Cartagena-Los Nietos ha chocado este jueves contra una grúa cerca de la diputación cartagenera de Alumbres, según han informado fuentes del 1-1-2 a Europa Press.

Según las primeras informaciones, se ha registrado "un número indeterminado" de heridos entre leves y muy leves.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada desde Renfe a las 12.04 horas alertando del accidente. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil.