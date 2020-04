España ya tiene más de 9.400 profesionales sanitarios contagiados por el coronavirus

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que España ya cuenta con más de 9.400 profesionales sanitarios contagiados por el nuevo coronavirus, una cifra "alta" comparado con otros países.

Se trata, tal y como ha comentado en la rueda de prensa posterior al Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, presidido por el presidente del Gobierno, de una de las principales preocupaciones que tienen las autoridades sanitarias y sobre la que "ya están trabajando".

Precisamente, este viernes se ha conocido que se van a contratar a 200 profesionales sanitarios extranjeros, pero residentes en España, para que en los próximos días se incorporen al Sistema Nacional de Salud (SNS) con el fin de afrontar la crisis sanitaria provocada por la extensión del virus Covid-19 en España.

Y es que, según ha detallado Simón, aunque comiencen a descender los casos del nuevo coronavirus entre la población española, se seguirá incrementando la presión asistencial en los servicios sanitarios, si bien no será en todas por igual por lo que se podrán reubicar los recursos sanitarios disponibles de una manera "más adecuada".

Por este motivo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha insistido en la necesidad de continuar cumpliendo las medidas de distanciamiento y reducción de la movilidad. En este punto, ha llamado la atención a las personas que tienen que continuar yendo a trabajar para que mantengan la distancia recomendada a la hora de comunicarse con otras personas.

Por otra parte, y respecto al elevado número de muertos por coronavirus que se han registrado este viernes en España (769 más que el jueves), Simón ha comentado que este incremento "no tiene un significado específico" y que, si se analiza por tendencias y no por la variabilidad diaria, se observa que la tasa de letalidad "no está por encima" de lo registrado en días anteriores.

Dicho esto, Simón ha adelantado de que, posiblemente, en los próximos días se aprueben nuevas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para garantizar que se pueda llevar a cabo el "último empujón" para estabilizar la curva de incidencia y hacerla descender.

"El principal objetivo ahora es garantizar que no se supere la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos y, por tanto, solucionar este problema que tienen algunas comunidades autónomas y evitar que lo padezcan otras. Hay varias opciones pro una clave es garantizar que los contactos interpersonales se mantengan a distancias adecuadas", ha zanjado.