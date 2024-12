La alimentación del ganado de pastoreo con algas reduce las emisiones de metano en casi un 40%

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de California Davis (Estados Unidos) ha descubierto que alimentar al ganado vacuno de pastoreo con un suplemento de algas marinas en forma de gránulos reduce sus emisiones de metano en casi un 40% sin afectar a su salud, ni a su peso.

El estudio se publica en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Este es el primer estudio que prueba las algas marinas en el ganado vacuno en pastoreo en el mundo. Se suma a estudios anteriores que demostraron que las algas marinas reducen las emisiones de metano en un 82 % en el ganado de engorde y más del 50 % en las vacas lecheras .

El ganado es responsable del 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y la mayor parte proviene del metano que libera el ganado cuando eructa. El ganado de pastoreo también produce más metano que el ganado de engorde o las vacas lecheras porque comen más fibra de pasto.

"El ganado vacuno pasa solo unos tres meses en corrales de engorde y pasa la mayor parte de su vida pastando en pasturas y produciendo metano", comenta el autor principal Ermias Kebreab, profesor del Departamento de Ciencia Animal. "Necesitamos hacer que este aditivo de algas marinas o cualquier aditivo alimentario sea más accesible para el ganado en pastoreo para que la cría de ganado sea más sostenible y al mismo tiempo satisfaga la demanda mundial de carne".

Kebreab reflexiona asimismo que la alimentación diaria del ganado que se alimenta de pastos es más difícil que la de las vacas lecheras o de engorde en corrales, porque a menudo pastan lejos de los ranchos durante largos períodos. Sin embargo, durante el invierno o cuando el pasto escasea, los ganaderos a menudo complementan su dieta.

Para este estudio, los investigadores dividieron a 24 novillos (una mezcla de razas Angus y Wagyu) en dos grupos: uno recibió el suplemento de algas marinas y el otro no. Los investigadores llevaron a cabo el experimento de 10 semanas en un rancho en Dillon, Montana (Estados Unidos). Como se trataba de ganado en pastoreo, comieron el suplemento voluntariamente, lo que dio como resultado una reducción de casi el 40% en las emisiones. La mayoría de las investigaciones para reducir las emisiones de metano mediante el uso de aditivos alimentarios se han llevado a cabo en entornos controlados con suplementos diarios. Pero Kebreab señala en el estudio que menos de la mitad de esos métodos son eficaces para el ganado en pastoreo.

"Este método abre el camino para que los animales de pastoreo puedan disponer fácilmente de un suplemento de algas marinas", asegura Kebreab. "Los ganaderos podrían incluso introducir las algas marinas a través de un bloque para lamer para su ganado". Kebreab añade que la ganadería, que incluye grandes sistemas de pastoreo, sustenta a millones de personas en todo el mundo, a menudo en zonas vulnerables al cambio climático. Este estudio sugiere una forma de lograr que el pastoreo de ganado sea mejor para el medio ambiente y desempeñe un papel en la lucha contra el cambio climático.

Un artículo relacionado publicado en el mismo número de PNAS destaca la necesidad de mejorar la eficiencia de la producción ganadera en los países de ingresos bajos y medios mediante mejores prácticas genéticas, de alimentación y de salud. Alison Van Eenennaam, profesora de la UC Davis y especialista en extensión cooperativa y autora del artículo, resume con la idea de que se trata del enfoque más prometedor para satisfacer la demanda mundial de carne y, al mismo tiempo, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.