Aumenta la evidencia de la evolución de la energía oscura

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo análisis de datos recopilados durante tres años por expertos de la Universidad de Texas en Dallas (Estados Unidos) en colaboración con el Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI) proporciona evidencia aún más sólida que los conjuntos de datos anteriores del grupo de que la energía oscura, considerada durante mucho tiempo una "constante cosmológica", podría estar evolucionando con el tiempo de formas inesperadas.

La colaboración comparte sus hallazgos en varios artículos publicados en el repositorio en línea arXiv y en una presentación en la Cumbre de Física Global de la Sociedad Estadounidense de Física en Anaheim, California, Estados Unidos.

El doctor Mustapha Ishak-Boushaki , profesor de física en la Universidad de Texas en Dallas, es copresidente del grupo de trabajo de DESI que interpreta los datos de estudios cosmológicos recopilados por la colaboración internacional, que incluye a más de 900 investigadores de más de 70 instituciones de todo el mundo. En abril de 2024, en una reunión de la Sociedad Americana de Física, Ishak-Boushaki representó a la colaboración al presentar los análisis de su primer año de datos, que revelaron los primeros indicios de que la energía oscura podría estar evolucionando con el tiempo.

Aunque no se comprende muy bien, muchos científicos creen que la energía oscura desempeña un papel clave en la expansión acelerada observada del universo. El nuevo análisis de datos de DESI, junto con otras mediciones, contribuye a las crecientes indicaciones de que el impacto de la energía oscura puede estar debilitándose con el tiempo y que el modelo estándar de cómo funciona el universo podría necesitar una actualización.

Esas otras mediciones incluyen la luz que queda del amanecer del universo (el fondo cósmico de microondas o CMB), las estrellas en explosión (supernovas) y cómo la luz de las galaxias distantes es deformada por la gravedad (lente gravitacional débil). Los investigadores afirman que, hasta el momento, la preferencia por una energía oscura en evolución no ha alcanzado una significancia estadística de 5 sigma, el estándar de oro en física que representa el umbral para un descubrimiento. Sin embargo, diferentes combinaciones de datos de DESI, junto con las mediciones del CMB, supernovas y lentes solares débiles, establecen el rango de 2,8 sigma a 4,2 sigma.

"Con una significancia de 4,2 sigma, creo que estamos llegando a un punto sin retorno", apunta Ishak-Boushaki. "En este nuevo análisis, no solo confirmamos nuestros hallazgos previos de que la energía oscura probablemente evoluciona con el tiempo, sino que también aumentamos su significancia. Lo que me parece más emocionante es que la evidencia proviene de diferentes conjuntos de datos. "He trabajado en la cuestión de la aceleración cósmica durante 25 años, y mi perspectiva es que, si la evidencia continúa creciendo, y es probable que así sea, esto será enorme para la cosmología y toda la física".

DESI es uno de los estudios más extensos del cosmos jamás realizados. Este instrumento de vanguardia puede captar la luz de 5.000 galaxias simultáneamente. El experimento se encuentra en su cuarto año de estudio del cielo y su objetivo es medir aproximadamente 50 millones de galaxias y cuásares al finalizar el proyecto. El nuevo análisis utiliza datos de los primeros tres años de observaciones de casi 15 millones de galaxias y cuásares.