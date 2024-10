Los descansos de un minuto con el teléfono podrían ayudar a mejorar la concentración de los estudiantes

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los teléfonos pueden ser herramientas útiles en las aulas para recordarles a los estudiantes las fechas de entrega o fomentar un mayor intercambio entre estudiantes y profesores. Al mismo tiempo, pueden ser una distracción: los estudiantes informan que usan sus teléfonos para fines no académicos hasta diez veces al día. Por eso, en muchas aulas, los teléfonos no están permitidos. Ahora, investigadores de la Universidad del Sur de Illinois (Estados Unidos) han investigado si permitir a los estudiantes usar sus teléfonos durante períodos muy breves de tiempo (denominados descansos telefónicos o tecnológicos) puede mejorar el rendimiento en el aula y reducir el uso del teléfono. Los resultados se publican en 'Frontiers in Education'.

"Hemos demostrado que los descansos tecnológicos pueden ser útiles para reducir el uso del teléfono móvil en las aulas universitarias", declara el profesor Ryan Redner, investigador de la Southern Illinois University y primer autor del estudio. "Hasta donde sabemos, esta es la primera evaluación de los descansos tecnológicos en un aula universitaria".

A lo largo de un semestre completo, los investigadores evaluaron experimentalmente la eficacia de los descansos tecnológicos, que duraban uno, dos o cuatro minutos, respectivamente. En algunas de las sesiones quincenales, los investigadores introdujeron descansos igualmente largos para preguntas como condición de control. Durante estos descansos, a los estudiantes no se les permitió usar sus teléfonos, pero se les animó a hacer preguntas. Ambos descansos ocurrieron a los 15 minutos de la parte magistral de la clase. En el estudio, el uso del teléfono se definió como tocar el teléfono.

Los resultados mostraron que, cuando se implementaron pausas tecnológicas, los estudiantes generalmente usaron sus teléfonos con menos frecuencia que durante las sesiones con pausas para preguntas. Durante las pausas tecnológicas que duraron solo un minuto, el uso del teléfono fue el más bajo, lo que las hizo más eficientes a la hora de reducir el tiempo que los estudiantes pasaban con sus teléfonos durante la clase.

Aún no se entiende del todo por qué puede ser así. "Una posibilidad es que un minuto sea suficiente para leer y enviar una menor cantidad de mensajes. Si tienen más tiempo para enviar muchos mensajes, es más probable que reciban mensajes y vuelvan a responder durante la clase", explica Redner.

Además, los investigadores también descubrieron que en las sesiones de clase en las que se aplicaban descansos de un minuto, el rendimiento de los estudiantes en los exámenes alcanzaba su punto máximo. Se observaron constantemente puntuaciones medias más altas en los exámenes (superiores al 80%). "Nuestra esperanza es que esto signifique que los estudiantes se distraían menos durante las clases, lo que conduce a un mejor rendimiento", dijo Redner.

Los investigadores apuntan que es poco probable que los estudiantes se comportaran de manera diferente sabiendo que su uso del teléfono estaba siendo monitoreado, un efecto llamado reactividad. "Normalmente, la reactividad ocurre al principio de un estudio y sus efectos se reducen con el tiempo. Es posible que veamos algo de reactividad en las primeras sesiones, pero no estoy convencido de que hayamos tenido mucha reactividad. En este punto, los estudiantes probablemente estén acostumbrados a usar teléfonos celulares en el aula universitaria, también bajo la observación del profesor y otros estudiantes", agrega Redner.

Si bien sus resultados apuntan a la posible eficacia de las pausas breves para utilizar la tecnología, los investigadores afirmaron que sus datos son difíciles de explicar en su estado actual. Por ejemplo, los datos sobre el uso del teléfono variaron mucho entre sesiones y no está del todo claro por qué. Esto hace que sea más difícil sacar conclusiones definitivas. Se necesitan más estudios, dijeron los investigadores, para encontrar las razones subyacentes de la alta variabilidad.

También exponen que, si bien el uso del teléfono disminuyó en algunos de sus entornos experimentales, no fue inexistente. "Estamos tratando de encontrar formas de reducir el uso del teléfono celular y hacerlo sin sanciones. Esperamos que nuestros hallazgos inspiren a los investigadores y maestros a probar enfoques para reducir el uso del teléfono celular que se basen en el refuerzo", concluye Redner.