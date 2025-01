Un estudio en el que participa la USC revela que el cultivo de maíz a gran escala aumenta las precipitaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cultivo de maíz a gran escala en las extensiones agrícolas del Cinturón de Maíz de Estados Unidos, 'US Corn Belt', del que forma parte hasta 13 estados del oeste y del sur del país afecta a las precipitaciones haciendo que aumenten, según el estudio 'US Corn Belt enhances regional precipitation recycling'.

Del trabajo, publicado esta semana en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' de Estados Unidos, es coautor el profesor de la Facultad de Física de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Gonzalo Míguez Macho, junto con especialistas de Estados Unidos y China.

"Esa zona tiene un clima continental donde la estación más lluviosa es la estación cálida, primavera-verano, que se corresponde con la de crecimiento de las plantas. La lluvia de esa época es frecuentemente en forma de tormentas convectivas, a veces muy intensas", ha explicado el profesor de la USC.

Según ha detallado la Universidad en un comunicado, lo que se desconocía hasta el momento era en qué medida influían los cultivos en las precipitaciones.

Ahora, la investigación revelta que la gran cobertura de cultivos, sobre todo el maíz, "hace que aumente de manera apreciable" la evaporación y transporación y este flujo "incrementado de vapor de agua hacia la atmosfera a gran escala" se traduce en un aumento de la precipitación.

En este sentido, ha detallado que "hay un crecimiento" de la llamada 'tasa de reciclaje', es decir, de la parte de la lluvia que proviene de la evaporación de la región en la que cae.

Por ello, el artículo señala que el aumento de la lluvia es atribuido a un "significativo incremento" de la proporción de reciclaje de la precipitación desde 14 a 18%.

Ese aumento "es más fuerte" en un año seco que en los años normales y húmedos, dependiendo tanto del transporte de humedad a gran escapa como de la evapotranspiración local.