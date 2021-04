Expertos de cuatro países abordan en la UCV la influencia de Sor Isabel de Villena en la espiritualidad actual

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Valencia (UCV) celebrará los próximos días 29 y 30 de abril --en formato telemático, debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia global por la covid-19-- el primer Simposio Internacional 'Isabel de Villena, escritora universal en el contexto europeo del siglo XV' con expertos en la figura de la literata valenciana procedentes de toda España, Estados Unidos, Italia e Israel.

La profesora de la UCV Anna Isabel Peirats y directora del Instituto Isabel de Villena de Estudios Medievales y Renacentistas (Ivemir-UCV) que organiza el simposio, asegura que este encuentro internacional pretende abordar "el estudio de la espiritualidad y de las humanidades y el arte desde un enfoque interdisciplinario", lo que supone un "reto" en cuanto al enfoque de los estudios de textos medievales y renacentistas.

"Abordaremos este reto centrados en los tres ejes, espiritualidad, humanidades y arte, ampliamente representados por especialistas en cada una de las áreas que se interrelacionan y cohesionan los textos estudiados y explican con más profundidad el contexto histórico y cultural de finales de la Edad Media e inicios de la Edad moderna", ha remarcado.

De esta manera, Peirats subraya que el simposio pondrá el foco en el estudio de la vida, obra y contexto de las diversas obras y autores "que evidencian el influjo de la espiritualidad presente en la Vita Christi de Isabel de Villena", con el objetivo de "acercar al público asistente el pasado remoto, que define y explica la espiritualidad actual".

El encuentro internacional comenzará a las 10.00 horas del jueves, 29 de abril. Tras la inauguración, tendrán lugar las conferencias de Ginés Marco (UCV), 'El contexto histórico-filosófico en la obra de Isabel de Villena'; Rogelio García Mateo (Universidad Pontificia Gregoriana de Roma), 'La Devotio moderna - movimiento de reforma espiritual con dimensión europea'; Beatriz De Ancos (UCV), 'Isabel de Villena y santa Teresa de Jesús: mujeres y escritoras'; y Álvaro Bustos (Universidad Complutense de Madrid), 'La propuesta contemplativa del Cartujano en el teatro de Lucas Fernández (1514): de la imprenta de Cisneros a la escena'.

A las 13.10 horas comenzarán las primeras comunicaciones del encuentro internacional de la UCV con las intervenciones de David Sánchez (Universidad Católica de Ávila), 'La espiritualidad eucarística y la platería del siglo XV'; Maria Àngels Herrero (Universidad de Alicante), 'Vides i confessions com a testimoni d'autories. El cas de Sor Gertrudis M. de la Santísima Trinidad (1659/60-1736) i sor Teresa de san Bruno (1658?-1722)'; y Rosa Alfonso (UCV), 'De l'ars moriendi al Cordial de l'ànima de Bernardí Vallmanya: per a una meditació sobre la mort'.

En la sesión vespertina del jueves, 29 de abril, continuarán las comunicaciones con la participación de especialistas como Simone Sari (Centro de documentación Ramon Llull, de la Universidad de Barcelona) que impartirá la conferencia 'E aprés lo dansar e ballar, cantaren ab tanta harmonia e dolçor: il canto, la musica e il ballo nella Vita Christi di Isabel de Villena'.

Seguidamente, José Antonio Calvo (Universidad Pontificia de Salamanca) analizará la recepción de los autores espirituales centroeuropeos e italianos en la Península Ibérica (siglos XV-XVI); Francisco Ramírez Fueyo (Universidad Pontificia de Comillas, Madrid) reflexionará en torno a la influencia posterior de la Vita Christi de Ludolf de Saxonia; y Jacob Mompó (UCV) impartirá la ponencia Més encara sobre el debat entre vida activa i vida contemplativa i sobre les plagues de Crist", segons el Mss núm. N-I-16 de la Biblioteca de san Lorenzo del Escorial.

Tendrán también lugar las intervenciones de Isabel Beceiro (CSIC, Madrid), La formación de las damas castellanas a fines del medievo: tratados y figuras ejemplares; y Rubén Gregori (Universidad de Valencia), Dues formes d'imaginar i de contemplar a través de l'espiritualitat valenciana; María Luz Mandingorra (UV), Memoria y autoría. La escritura de sor Isabel de Villena.

UN CAMINO HECHO POR MUJERES

Expertos "de gran talla internacional", destaca la universidad, participarán en la segunda jornada del simposio, como Miguel Navarro (Facultad de Teología San Vicente Ferrer), que impartirá la conferencia 'Isabel de Villena, teòloga: la concepció Immaculada de Maria i el motiu de l'Encarnació a la Vita Christi'.

Asimismo, pronunciarán también sus conferencias Rafael Alemany (UA), 'La metàfora de l'amor profà aplicada a la relació Jesús-Maria Magdalena en la Vita Christi de sor Isabel de Villena'; Josep Lluís Martos (Universitat d'Alacant): 'L'incunable de les Trobes en lahor de la Verge Maria'; Carmel Ferragud (UV), 'L'atenció mèdica a les monges en els convents valencians tardomedievals'; Marinela García (Universidad de Alicante): 'Les lectures de vides de sants en temps d'Isabel de Villena'; y Matilde Miquel (Universidad Complutense), 'Sentimientos pintados y contemplaciones mentales. Literatura y espiritualidad visual hispana a finales del siglo XV'.

En la sesión vespertina de la jornada final de este encuentro internacional intervendrán Óscar Calvé (UV) 'La font jove en tiempos de Isabel de Villena'; Anna Maria Compagna (Universidad de Nápoles Federico II) 'La Vita Christi per il recupero dal peccato nei monasteri femminili'; Vicent J. Escartí (UV) 'D'Isabel de Villena a Isabel de Castella, passant per Aldonça de Montsoriu: un camí fet per dones'; y Anna Peirats (UCV): 'La Vita Christi i el tòpic de Crist metge i metgessa en la curació espiritual'.

De igual modo, presentarán sus comunicaciones Carme Arronis (UA): 'Santes d'exemplaritat excelsa: la Vita Christi i altres relats coetanis'; Renana Bartal (Universidad de Tel Aviv, Israel): 'The illustrated manuscripts of the Meditationes Vitae Christi'; y Holly Flora (Universidad de Tulane, Nueva Orleans, en Estados Unidos), 'Passion Narratives, Art, and Female Devotion in the Early Renaissance'.