Expertos debaten si la IA generativa debilita los incentivos para crear obras originales

Tech Ai Analyzing Data. Technology Artificial Intelligence Analysis. A Person Is Using A Laptop And Pointing To The Word Ai. - Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) han debatido, en un foro político, si la inteligencia artificial (IA) generativa provoca una 'dilución del mercado', es decir, si desplaza las obras de autores humanos y debilita los incentivos para crear obras originales. Sus argumentos se recogen en 'Science'.

La IA generativa promete un gran avance en la investigación científica, pero su futuro depende en parte de cuestiones pendientes sobre la legislación de derechos de autor. Dado que los modelos base se entrenan con vastas colecciones de material, incluidos libros, imágenes y otras obras de autores humanos protegidas por derechos de autor, más de 100 demandas activas en Estados Unidos examinan la legalidad de esta práctica.

Si bien dos tribunales federales han dictaminado que dicho entrenamiento se considera 'uso legítimo', una doctrina legal que permite ciertos usos de material protegido por derechos de autor sin permiso, la controversia legal más amplia sigue sin resolverse.

Un argumento emergente, conocido como dilución del mercado, plantea que el contenido generado por IA podría socavar mercados enteros de obras creadas por humanos, incluso cuando no perjudica directamente ninguna obra protegida por derechos de autor.

En este contexto, Pamela Samuelson, de la citada universidad y sus colaboradores cuestionan la base conceptual de esta teoría y argumentan que simplifica en exceso la relación entre la creatividad humana y la de la IA.

Según Samuelson cualquier evaluación de la dilución del mercado debe tener en cuenta cómo se utiliza la IA, el grado de contribución humana y los creadores y mercados específicos afectados. Las alegaciones de perjuicio deben evaluarse mediante una investigación empírica rigurosa centrada en sistemas de IA y mercados creativos específicos, en lugar de suposiciones generales sobre el impacto de la IA en la autoría humana.

Los autores sugieren que la colaboración entre desarrolladores e investigadores de IA, junto con datos longitudinales y encuestas sobre prácticas creativas, podría ayudar a esclarecer estas dinámicas.

Si finalmente se demuestra que la IA perjudica a determinados mercados creativos, argumentan que las legislaturas, y no los tribunales que resuelven disputas individuales sobre derechos de autor, están mejor preparadas para desarrollar políticas específicas, como planes de licencias o financiación.

Por ello, advierten que las sentencias judiciales que restrinjan el uso de obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de IA podrían generar una gran incertidumbre jurídica y afectar significativamente a los investigadores y desarrolladores científicos que dependen de estas tecnologías.

"Si los tribunales deciden que es probable que los desarrolladores de modelos de IA generativa estén diluyendo los mercados de obras de autoría humana, las sentencias en contra del uso legítimo podrían aumentar sustancialmente los riesgos de responsabilidad para todos los desarrolladores y usuarios de IA generativa de maneras difíciles de predecir", escriben los autores.

"Esto podría tener un impacto considerable en los científicos usuarios y desarrolladores de sistemas de IA generativa, incluidos los modelos de código abierto y los específicos de cada dominio", concluyen.