Fundación Madrina pide la intervención del Papa en Oriente Próximo ante el "creciente" número de víctimas civiles

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Madrina ha pedido la intervención del Papa y de la comunidad internacional para detener la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, ante "el creciente número de víctimas civiles, especialmente mujeres y niños".

En un comunicado, la organización ha expresado su "profunda preocupación por la muerte de inocentes especialmente niños y madres, así como la destrucción de hospitales, escuelas e infraestructuras esenciales".

En este sentido, la entidad ha solicitado un alto el fuego "inmediato y la apertura de corredores humanitarios internacionales para atender a las víctimas".

La Fundación Madrina propone además la creación de un Consejo Internacional de Vigilancia de la Paz que garantice el cumplimiento de los acuerdos de paz, la protección de la población civil y la garantía de los Derechos Humanos.

Finalmente, la organización ha llamado a investigar la "represión" de las protestas en Irán y a liberar a los presos políticos, especialmente mujeres y niños.