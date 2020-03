Estados Unidos.- Una guerra nuclear entre India y Pakistán provocaría una hambruna global

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concepto de invierno nuclear, una congelación planetaria de un año provocada por el hollín en el aire generado por las bombas nucleares, ha existido durante décadas. Pero tales especulaciones se han basado en gran medida en cálculos que implican una guerra total entre Rusia y los Estados Unidos. Ahora, un nuevo estudio multinacional que incorpora los últimos modelos de clima global, producción de cultivos y comercio examina los posibles efectos de un intercambio menos gigantesco pero quizás más probable entre dos enemigos armados nucleares desde hace mucho tiempo: India y Pakistán.

El estudio sugiere que incluso una guerra limitada entre los dos causaría una escasez de alimentos sin precedentes en todo el planeta y una probable hambruna que duraría más de una década. El estudio aparece esta semana en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

De un estimado de 14.000 ojivas nucleares en todo el mundo, cerca del 95% pertenecen a Estados Unidos y Rusia. Se cree que India y Pakistán tienen alrededor de 150 cada uno. El estudio examina los posibles efectos si cada uno de ellos disparara 50 bombas del tamaño de Hiroshima, menos del 1% del arsenal mundial estimado.

Además de la muerte y destrucción directa, los autores dicen que las tormentas de fuego que seguirían a los bombardeos lanzarían unos 5 millones de toneladas de hollín hacia la estratosfera. Allí, se extendería a nivel mundial y permanecería, absorbiendo la luz solar y reduciendo las temperaturas medias globales en aproximadamente 1,8ºC durante al menos cinco años. Los científicos proyectan que esto a su vez provocaría que la producción de los cuatro principales cultivos de cereales del mundo --maíz, trigo, soja y arroz-- cayera en promedio un 11% durante ese periodo, con efectos decrecientes que durarían entre 5 y 10 años.

"Incluso esta guerra regional limitada tendrá implicaciones indirectas devastadoras en todo el mundo", asegura Jonas Jägermeyr, científico postdoctoral en el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, que dirige el estudio. Según el científico, "superaría la hambruna más grande en la historia documentada".

El estudio indica que los cultivos más afectados serían los de las regiones del norte de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y China. Pero, paradójicamente, las regiones del sur sufrirían mucha más hambre. Esto se debe a que muchas naciones desarrolladas en el norte producen enormes excedentes, que se exportan en gran medida a naciones del Sur Global que apenas pueden alimentarse. Si estos excedentes se agotaran, los efectos se extenderían a través del sistema de comercio mundial.

En este sentido, los autores estiman que unos 70 países, en gran parte pobres, con una población acumulada de 1.300 millones de personas, verían caer los suministros de alimentos en más del 20%.

Según el estudio, algunos efectos adversos en los cultivos vendrían de los cambios en las precipitaciones y la radiación solar, pero la gran mayoría se derivaría de las caídas de temperatura. Los cultivos sufrirían más en los países al norte del paralelo de los 30 grados simplemente porque las temperaturas allí son más bajas y las temporada de cultivo son más cortas.

Incluso las disminuciones moderadas en el calor de la estación de crecimiento podrían dejar a los cultivos luchando por madurar y susceptibles a las instantáneas frías y mortales. Como resultado, las cosechas de maíz, la principal cosecha de cereal del mundo, podrían caer en casi un 20% en Estados Unidos, y hasta un 50% en Rusia. El trigo y la soja, el segundo y tercer cereales más importantes, también experimentarían fuertes caídas.

Por el contrario, en las latitudes del sur, el arroz podría no sufrir tanto, y las temperaturas más frías podrían incluso aumentar las cosechas de maíz en partes de América del Sur y África.

Dado que muchos países desarrollados producen excedentes para la exportación, su exceso de producción y reservas podrían superarlos durante al menos unos años antes de que se produzca la escasez. Pero esto sería a expensas de los países del Sur Global. Es casi seguro que las naciones desarrolladas impondrían prohibiciones de exportación para proteger a sus propias poblaciones, y para el año cuatro o cinco, muchas naciones que hoy ya luchan contra la desnutrición verían caídas catastróficas en la disponibilidad de alimentos. Entre los que los autores enumeran como los más afectados están: Somalia, Níger, Ruanda, Honduras, Siria, Yemen y Bangladesh.

"Por horribles que sean los efectos directos de las armas nucleares, más personas podrían morir fuera de las áreas objetivo debido a la hambruna", afirma Alan Robock, climatólogo de la Universidad de Rutgers, que ha participado en el trabajo junto a otros 18 científicos de cinco países.