Estados Unidos.- Miles de personas se concentran frente a la Embajada de EEUU en Madrid por la muerte de George Floyd

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han concentrado este domingo frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid contra el racismo por la muerte de George Floyd, ciudadano negro que murió víctima de los abusos policiales el pasado 25 de mayo en Mineápolis.

Convocada por la Comunidad Negra Africana Afrodescendiente en España (CNAAE), los manifestantes han mostrado pancartas con nombres de personas negras asesinadas por la policía en los últimos años: desde Martín Luther King hasta George Floyd.

Al grito de 'No justice, no peace' ('sin justicia, no hay paz') y 'Black lives matter' ('las vidas negras importan'), la protesta, que ha discurrido de manera totalmente pacífica, ha seguido así los pasos de las concentraciones multitudinarias en Estados Unidos en memoria de Floyd. 'George Floyd, di su nombre', han instado los asistentes, junto a consignas contra el racismo y contra la Ley de Extranjería española.

"Estamos aquí denunciando la muerte de nuestro hermano, pero también denunciando el racismo que estamos viviendo aquí en España; nosotros somos de aquí, vivimos aquí, dormimos aquí, pagamos impuestos, entonces somos de aquí, estamos para denunciar el racismo, nosotros no queremos ser superior a nadie, solamente queremos luchar por nuestros derechos y por la igualdad de todo el mundo", ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la CNAAE, Thimbo Samb.

Según advierte Samb, aunque la muerte de Floyd tuvo lugar en Estados Unidos, el racismo está presente "en España y en todas partes del mundo". A juicio del portavoz de esta organización convocante, la solución a esta lacra pasa por la educación: "Hay que enseñar en los colegios que todos somos iguales, y en casa también, porque nadie nace racista sino que el racismo se aprende".

"Estamos cansados de la violencia policial, en Estados Unidos pero también en España; todos somos iguales, da igual la raza, el color, todos somos humanos y tenemos los mismos derechos", relata Emma, una de las asistentes a la manifestación, que admite haber sido víctima de un episodio racista.

A la concentración también ha asistido Mamadou, de Guinea, para decir en alto que "ninguna raza es menos que la otra". "Todos somos seres humanos, y todos tenemos que tener los mismos derechos", añade.

Mientras, Mickael, senegalés afincado en España desde que era un niño, asegura que lo que hace falta para acabar con el racismo es la concienciación y la educación de la sociedad. "Es ridículo que estando en 2020 tengamos que protestar por los derechos humanos, que haya asesinatos entre humanos es totalmente absurdo", opina.

En el acto también ha estado presente Enrique Santiago, diputado por Unidas Podemos en el Congreso, que ha justificado su asistencia en que quiere mostrar su "solidaridad" con el pueblo americano y especialmente con los afroamericanos por esta nueva oleada de racismo.

Pero también ha asistido para "protestar contra la política del Gobierno de Trump de dividir a la sociedad estadounidense", más en un contexto en que la pandemia se está viviendo con más intensidad por la "falta de medidas de las autoridades". "Hay que acabar con el racismo institucional y defender la vida de todos los ciudadanos al margen de su color de piel", ha zanjado.