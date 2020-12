Estados Unidos.- La previsión de nuevas 'caravanas' migratorias desde Centroamérica pondrá a prueba la política migratoria de Biden

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La inminente organización de nuevas 'caravanas' migratorias desde Honduras amenaza con provocar nuevas tensiones en Centroamérica, México y, en última instancia, en Estados Unidos, a menos de mes y medio de que el demócrata Joe Biden entre en la Casa Blanca con la promesa de dar marcha atrás a la campaña represiva impulsada por el presidente saliente, Donald Trump.

Las redes sociales vuelven a servir de canal de comunicación para que los migrantes que quieran llegar a Estados Unidos partan juntos desde un único punto, en concreto desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula. El primero de estos grupos partirá en los próximos días y ya hay previsto otro a mediados de enero.

El coordinador de la organización no gubernamental Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, José Luis González, advierte en declaraciones a Bloomberg de que "habrá caravanas y en las próximas semanas aumentarán", entre otra razones porque a la espiral de crisis que afecta a Centroamérica se han sumado en este último mes dos huracanes prácticamente consecutivos.

"La gente ya no tiene miedo del coronavirus. Están pasando hambre, han perdido todo y algunas ciudades aún están inundadas", explica González. La migración desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos ya se disparó después del huracán 'Mitch' en 1998 y el 'Stan', en 2005.

Víctor Espinal, de 31 años, ha visto cómo su casa en la localidad hondureña de Las Limas ha quedado inundada por los recientes temporales. Despedido de la planta donde trabajó durante los últimos años, también por las inundaciones, teme no volver a encontrar trabajo, por lo que planea abandonar el país.

"No hay nada para mí aquí ahora", afirma este hombre, que comparte con su esposa, sus dos hijos y su suegra una casa que ahora esta vacía. "Las paredes son todo lo que queda y no hay un solo mueble, ni siquiera un plato para comer. No soy de los que lloran, pero cuando regresé a casa sentí ganas de llorar", lamenta.

"Veo 'memes' que dicen que los bienes materiales no son importantes, pero son importantes porque las personas trabajan toda su vida por ellos y en 15 días, todo se ha ido", añade.

Los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Belice y Costa Rica se reunieron el martes con el objetivo de hacer un frente común frente al desafío migratorio. No en vano, casi un millón de centroamericanos se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa de la violencia y la persecución, parte de los cuales han recalado en países vecinos.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuyo país precisamente tomará las riendas del Marco Integral Regional, ya avisó en noviembre de que es necesario hacer "un muro de prosperidad" en Centroamérica para evitar que los ciudadanos quieran emigrar a otras zonas, para lo cual apeló a la solidaridad de los países ricos.

EL SUEÑO AMERICANO

Para la gran mayoría de los migrantes, el punto final del trayecto es Estados Unidos, un horizonte que se ha ido alejando durante la Presidencia de Donald Trump pero que ahora podría resurgir con el cambio en la Casa Blanca, algo que por otra parte suele ser recurrente cuando entra una nueva Administración.

"Cuando hay un cambio en el Gobierno de Estados Unidos o México, las caravanas comienzan a moverse porque están probando las aguas para ver cómo responden las autoridades", explica González. Además, en esta ocasión se da la circunstancia de que Biden ha prometido abolir gran parte de las políticas migratorias de Trump, entre ellas la detención prolongada y la separación de familias.

"El que dijo que iba a construir un muro y odiaba a los latinos está saliendo", como apunta el líder jesuita. Entra en su lugar un presidente que, en palabras de su portavoz, Ned Price, promete "restablecer el orden, la dignidad y la equidad en nuestro sistema de inmigración".

Price deja claro en declaraciones a Bloomberg que Biden quiere distanciarse de su predecesor: "En esencia, su política de inmigración estará impulsada por la necesidad de mantener a las familias unidas y poner fin a la desastrosa política de separación familiar".