Las familias del Villa de Pitanxo se movilizan para que se retome la búsqueda: "No los vamos a abandonar"

Recogen 10.000 firmas en Charge.org para reclamar la reactivación del operativo

PONTEVEDRA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La suspensión de la búsqueda del 'Villa de Pitanxo' ha movilizado a las familias de las víctimas del naufragio, ocurrido frente a las costas de Terranova --en Canadá--. Así, varios representantes de los tripulantes desaparecidos han reclamado que se retome la búsqueda de forma inmediata, que se contraten medios o se envíen desde el territorio español: "No los vamos a abandonar".

"¿Yo soy ciudadana de Canadá o de España? ¿Dónde está España?", se ha preguntado María José de Pazo, hija del jefe de máquinas, uno de los desaparecidos en el naufragio. Junto con otras familias acudió en la mañana de este viernes a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para realizar un acto simbólico de apoyo a las familias y exigir una reunión con Maica Larriba, con la que se han sentado para abordar la situación.

Las familias piden "hechos" y que el Gobierno central "reaccione". "Cada hora que pasa, es un mundo allí, por favor, ¿a qué se espera? Hago un llamamiento a los ministros, tienen que estar implicados y no están", ha exhortado María José, quien se dirigió expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros de Exteriores, Defensa, Transportes y a la de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz.

Así, ha citado a una viuda que se lamentaba de que "no fuesen elecciones", porque "si hubiese elecciones, estaría aquí el presidente Sánchez, la ministra de Trabajo...". "Son doce trabajadores que están siendo abandonados, que perdieron su vida por su trabajo y sus familias. ¿Dónde está la ministra gallega?", ha aseverado.

Las familias quieren mayor implicación, que el Gobierno haga una reunión urgente, que se pongan en contacto con las familias y "se pongan de acuerdo para enviar aviones, fragatas, los busquen, que contraten medios allí".

También ha planteado la opción de que compense economicamente a las empresas que tienen allí barcos para que puedan colaborar en las búsquedas, como ya han hecho en las primeras horas "de forma gratuita, porque no cuesta nada, porque empatizan". "Tiene que haber un diálogo, un interés, estamos abandonado, no tenemos información", ha reclamado.

María José de Pazo afirma que es "inaudito" que reciben la información por el Gobierno de Canadá antes que por el de España. "Ayer no nos informaron de nada, por eso hoy venimos aquí", ha enfatizado la hija del jefe de máquinas quien ha "exigido respuestas ya, hechos, no palabras".

"QUE NO SE DÉ CARPETAZO"

"Queremos propuestas, no que se dé carpetazo. Quieren archivar esto y nosotros no los vamos a abandonar", ha aseverado María José de Pazo, que se ha preguntado por qué se puede mandar una fragata a Ucrania y no a buscar a compatriotas de un naufragio, al respecto de lo que ha recordado que son ciudadanos de un barco de pabellón español y estaban enrolados en la Capitanía de Marín.

"Yo solo vengo, como mis compañeros, a buscar soluciones. Es un dolor y un estrés tener una pérdida y ver que hay viudas con niños pequeños, y andar suplicando. Esto es todavía clavarnos más el dolor. No hay humanidad. No están haciendo nada, por favor, reaccionen ¡ya!", ha clamado María José de Pazo.

Otro de los allegados a las víctimas del naufragio que se acercó este viernes es Kevin, hijo de la pareja de Rogelio Franco, quien llevaba unos 18 años trabajando en el barco y era ayudante de cocina, según relata el joven. "La respuesta que queremos es que se reanude la búsqueda y recuperar los cuerpos. Es lo único que pedimos ahora mismo", proclamó.

Los familiares de las víctimas del naufragio reciben el respaldo a sus demandas de allegados y de representantes públicos. Así, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, les ofreció el apoyo de la institución "en una situación absolutamente dramática". "Es una situación de estrés y se entiende perfectamente que reivindiquen que se haga un esfuerzo mayor de búsqueda", afirmó el regidor.

Personas que saben las duras condiciones del trabajo en el mar, como Carmen Carracelas, cuyo marido también trabaja embarcado, se acercaron la mañana de este viernes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para apoyarlos "en un momento tan difícil" porque para las familias "sería un consuelo y lo sentirían de otra manera" si pueden "velar y enterrar a los familiares dignamente".

Las familias han arrancado también una petición en la plataforma Change.org --con apoyos también de los ayuntamientos, como Marín que lo compartió en redes sociales-- para conseguir 10.000 firmas con el fin de reclamar la reactivación de la búsqueda de los tripulantes desaparecidos, objetivo que a las 12,30 horas prácticamente habían ya alcanzado.