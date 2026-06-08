Feijóo comparte de "la A a la Z" el discurso del Papa y alerta de un "déficit de respeto a las convicciones" en España

(I-D) La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz; el presidente del Pp, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Senado Pedro Rollán, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). León XIV - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que comparte de "la A a la Z" el discurso "histórico" que el Papa ha pronunciado en el Congreso de los Diputados, subrayando que ha aludido al "fortalecimiento de las instituciones" y que "no hay instituciones sin convicciones".

"En nuestro país tenemos un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit todavía mayor de respeto a las convicciones", ha declarado Feijóo a los periodistas, al término de la visita de XIV a la Cámara Baja.

En su discurso, el Papa ha criticado la "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público". "La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", ha afirmado en su intervención, que ha cosechado una ovación de varios minutos con los parlamentarios puestos en pie.

"VA A FORMAR PARTE DE LA HISTORIA DEL CONGRESO"

Ante los medios, Feijóo ha señalado que ha sido un discurso "compartido" y "sentido" de la "A a la Z". Es más, ha vaticinado que "va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados" y, por tanto, de "la historia de España".

Así, ha dicho que el Papa ha tratado "todos los temas". "Y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras: lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el interés por aclarar toda esa postura del Santo Padre del Vaticano y de la Iglesia Católica actual".

Feijóo ha destacado su defensa de la dignidad de la persona, de la familia y de la libertad religiosa que, a su juicio, "acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones".

El jefe de la oposición ha indicado que un partido como el PP, que "hunde sus raíces y su ideario en el humanismo cristiano", tenía un "interés especial" en escuchar las palabras del Papa ante el Parlamento. "No puedo más que sentirme no solo satisfecho sino feliz de escuchar este texto", ha indicado, para destacar el "respeto" del Papa a las Cortes Generales.

Tras insistir en que ha sido un "discurso histórico", Feijóo ha asegurado que, "con independencia de las creencias y la fe de cada uno, cien por cien de lo que ha dicho" el Papa "es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles".

Al ser preguntado por el llamamiento del Papa a desarmar el lenguaje político, Feijóo ha asegurado que él se siente "interpelado por todo lo que ha dicho" el Pontífice, "de la primera a la última de sus consideraciones".

"DISCURSO SERENO, SÓLIDO Y ESPERANZADOR"

"El Papa ha venido a honrar el Congreso de los Diputados, lo cual en este momento en España tiene un valor adicional. Pero es que además ha hablado no sólo del fortalecimiento de las instituciones, sino que no hay instituciones sin convicciones. Y entiendo, por tanto, que eso es lo fundamental", ha apostillado.

A su entender, en España hay "un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit todavía mayor de respeto a las convicciones". "Y en este caso el Papa ha hablado de instituciones y sin las cuáles, sin convicciones, no hay instituciones", ha resaltado.

Después, en sus redes sociales, Feijóo ha indicado que ha sido "un honor ser testigo de la presencia histórica del Papa en el Congreso de los Diputados". "Su discurso ha sido sereno, sólido y esperanzador. Por la defensa de la dignidad humana. De la vida. De la familia. De la libertad", ha dicho, animando a escucharlo "desde la primera a la última palabra".

SÉMPER: VISITA Y DISCURSO "HISTÓRICOS"

Mientras, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, ha señalado que la visita del Papa está siendo "histórica" y que también ha sido "histórico" su discurso en el Parlamento.

Sémper ha indicado que la política española "en los últimos tiempos se mueve en el regate corto" y requiere "una altura muy mejorable". "Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar un discurso de altura, un discurso de nivel y un discurso que nos interpela a todos, singular y especialmente a los políticos", ha manifestado.

Dicho esto, ha dicho que el PP se siente "interpelado" y comparte "de principio a fin" la intervención de León XIV. "Tomamos buena nota y para nosotros representa también un acicate, si cabe, más fuerte para seguir adelante", ha enfatizado.

Así, ha indicado que el Pontífice ha subrayado que "la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de una sola persona o no al servicio particular". "Absolutamente de acuerdo", ha apostillado.

Además, ha destacado que el Papa ha hablado de "esperanza" y ha añadido que en un momento como el actual "tan desagradable", en el que "la política es tan poco edificante" y en el que todo lo que ven alrededor "es tan sucio y tan feo", "los ciudadanos merecen esperanza" y "creer que el futuro va a ser mejor que el presente".

"UN MENSAJE QUE CALA EN CREYENTES Y EN NO CREYENTES"

Por todo ello, ha señalado que el PP está "profundamente reconfortado con el mensaje de su Santidad el Papa", que "cala en creyentes y en no creyentes, en ciudadanos que van a misa y que no van a misa".

"El mensaje del Papa hoy trasciende a la religión y nos invita a todos, al menos a los políticos sin duda hoy aquí representados, a intentar hacer nuestro trabajo cada día mejor", ha manifestado Sémper ante los medios.

Al ser preguntado si el PP también suscribe las palabras del Papa sobre la eutanasia y el aborto, Sémper ha señalado que no iba a entrar en analizar "el detalle y diseccionar el mensaje" del Pontífice y ha agregado que al PP le interesa su discurso "de principio a fin". A su entender, "cada uno se quedará lógicamente con la parte que le corresponda" pero "merece todo el respeto" y "es inspirador".

CRITICA LA "NO POLÍTICA DE INMIGRACIÓN" DEL GOBIERNO

En cuanto a si el PP se siente interpelado con la parte en la que llama a la acogida de inmigrantes y no discriminar a las personas por su origen, Sémper ha reiterado que el PP no iba a "diseccionar" esa intervención de León XIV ante el Congreso, pero ha subrayado que el PP es "un partido de corte humanista que ancla su manera de entender la política en el humanismo cristiano", tal y como reflejan sus Estatutos.

"Y nosotros queremos la dignidad del ser humano, independientemente de donde haya nacido, cuál sea su religión, su orientación sexual u origen", ha dicho, para añadir que las personas inmigrantes que vienen a España "buscando un futuro mejor merecen ser tratadas con dignidad".

En este punto, ha señalado que el PP lo que ha criticado es su "no política de inmigración" y ha defendido la "prioridad nacional" que recogen los pactos que han sellado PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León. "Creemos que en un momento como el actual independientemente de donde haya nacido un ciudadano lo que tiene que demostrar es arraigo y reciprocidad", ha enfatizado.