FELGTBI+, ante la intención de Feijóo de derogar la Ley Trans: "No está capacitado para representar a nuestro país"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha respondido a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha mostrado su intención de derogar la Ley Trans y por los derechos LGTBI si llega a la Moncloa, asegurando que, "un candidato que apuesta por retroceder, que cree en una sociedad peor, que considera a las personas trans como enfermas, no está capacitado para representar a nuestro país".

La presidenta de la entidad, Uge Sangil, ha criticado que Feijóo defendiera su postura argumentando que las hormonas las deben de poner los médicos y no un menor, ya que, según ha indicado, "la ley no habla en ningún momento de hormonación" sino que, "elimina la obligatoriedad de hormonarse" que, a su juicio, el presidente 'popular' "parece querer recuperar".

"Basta ya de bulos. Ni siquiera se ha molestado en leer la ley. No les importa el contenido. Defienden el no sistemático a nuestros derechos, como todas las veces que han votado contra una ley social en España: el matrimonio igualitario, la eutanasia, el divorcio, el aborto, y no les importa poner en el punto de mira a colectivos vulnerables, como están demostrando", ha declarado Sangil.

A su juicio, "el PP pretende quitar los derechos logrados con años de trabajo y lucha" por parte del colectivo defendiendo "abiertamente" un "retroceso en avances sociales". Desde la FELGTBI+ creen, además, que el presidente "ataca a las personas trans" porque son "un colectivo muy pequeño y vulnerable".

Ante esta situación, la entidad ha animado a todas las personas aliadas a sumarse a la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ que tomará las calles el próximo 1 de julio. "Para defender el derecho de todos los grupos sociales vulnerables a vivir sin miedo, en libertad y en igualdad de condiciones. Para hacer frente a las derechas que amenazan con retroceder a una España sin derechos sociales", según ha destacado Sangil.