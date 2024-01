Félix Viscarret ensalza la "cercanía" de 'Galgos' frente al "cinismo" de 'Succession': "Es un retrato mucho más ibérico"

- Adriana Ozores, Oscar Martínez, Luis Bermejo, Patricia López Arnáiz y María Pedraza protagoninan la nueva serie de Movistar Plus+

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 18 de enero Movistar Plus+ estrena su nueva serie original, 'Galgos', una producción centrada el conflicto por el cambio de poderes en una gran corporación familiar de alimentación en España. Un proyecto que, desde el mismo momento en el que fue anunciado, ya fue comparado con 'Succession', el éxito de HBO. "Este es un retrato mucho más ibérico o mediterráneo que esos otros referentes anglosajones donde las relaciones familiares son diferentes", explica el director Félix Viscarret que intenta desmarcarse de estas comparaciones.

El cineasta también asegura que el tono de 'Galgos' también es distinto. "Frente al cinismo de 'Succession', nosotros apostamos por un grado de cercanía o de empatía", insiste Viscarret en una entrevista concedida a Europa Press. "A pesar de que hay momentos en los que nos sonreímos inevitablemente con el humor que tiene su lucha desesperada por conseguir oxígeno en esa especie de carrera sin freno, teníamos que entender cómo se sentían. Entender, por qué actuaban de esa forma, tenían que sentirse cercanos", reflexiona.

"'Galgos' está muy localizada. Esta es una familia española con un contexto y una idiosincrasia, no es Estados Unidos", se une Patricia López Arnaiz, uno de los rostros principales del reparto. "Lo mejor que tiene 'Galgos' no es lo mejor que tiene 'Succession'", comenta el actor Jorge Usón. "'Succession' es fantástica, y apunta hacia unos lugares y unas situaciones, mientras que 'Galgos', si bien el punto de partida es parecido, que no el mismo, apunta hacia otro lugar", sentencia.

Al margen de las relaciones familiares dentro de la compañía, 'Galgos' también representa cómo los empresarios se reúnen con políticos para pactar leyes que marquen el futuro de la sociedad. "Esto pasa desde el principio de los tiempos", sugiere la actriz Adriana Ozores. "Se está mostrando una actualización de la condición humana, pero nada más", añade.

"¿Por qué, teniendo la revolución más cerca que nunca, no sucede?", se plantea Luis Bermejo. "Ahora mismo tenemos en la mano hacer una revolución, pero no sucede. ¿Por qué? Me llama la atención", cuenta el actor. "Esto funciona de esa manera. ¿Pero qué podemos hacer? Ojalá pudiésemos reventarlo", coincide López Arnaiz. "El poder económico siempre ha tenido poder político. Porque el verdadero poder es el económico", señala por su parte Óscar Martínez.

GALGOS Y LAS MUJERES EN LAS GRANDES EMPRESAS

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas del IBEX es del 39,4%. Sin embargo, en la presidencia tan solo es del 11,8%. Aun así, en 'Galgos' se retrata hasta en dos ocasiones a mujeres presidiendo una gran compañía. Una de ellas es Carmina, el personaje de Ozores, que es a su vez la madre de la familia protagonista.

"Lo interesante de que sea ella es que tiene un debate interno que los hombres no han tenido históricamente porque ni se lo han planteado", celebra Nely Reguera, también directora de la serie. "Ella tiene que lidiar con seguir siendo la madre, pero a la vez la jefa, con todas las dificultades que eso conlleva", argumenta. "Afortunadamente, cada vez se va normalizando más", menciona María Pedraza, optimista.

'Galgos' se estrena en Movistar Plus+ el jueves 18 de enero. Producida por Buendía Estudios, cuenta con un guion escrito por Clara Roquet, Francisco Kosterlitz, Pablo Remón y Lucía Carballal. Además de Ozores, Martínez, López Arnaiz, Pedraza, Usón y Bermejo, el reparto lo completan Marcel Borràs, Francesco Carril y Daniela Estay.