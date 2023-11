Fiscalía y CGPJ ponen foco en la supervivencia en violencia machista: 29 intentos de homicidio y 10.000 lesiones graves

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad contabiliza un total de 52 víctimas mortales por esta causa en lo que va de 2023, dos más que en todo 2022. La estadística también contempla un menor fallecido este año por violencia de género contra su madre, al que se podría sumar otro caso que se investiga como violencia vicaria (la que ejerce el maltratador contra los hijos para dañar a la mujer) - . De confirmarse, serían los mismos que en todo 2022.

En total, son 1.237 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003 y 49 menores desde 2013. Son cifras que facilita el Ministerio de Igualdad -ahora dirigido por la socialista Ana Redondo en sustitución de Irene Montero, de Podemos- cada vez que se produce una nueva víctima mortal, pero no son las únicas cifras porque la expresión más extrema del maltrato no es su única expresión.

De hecho, este 2023 se han registrado 29 intentos de homicidios machistas, según ha revelado la fiscal de Sala de Violencia contra las Mujeres, Teresa Peramato, en una entrevista con Europa Press con motivo de la celebración este sábado, 25 de noviembre, del Día de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer.

En la misma línea, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha revelado en otra entrevista con Europa Press que al año en España se instruyen unos 10.000 asuntos de mujeres con lesiones graves por violencia machista.

Peramato ya ha reclamado que se lleve a cabo un estudio cualitativo "multidisciplinar" sobre los feminicidios no consumados en el que participen "diferentes especialistas" que analice el fenómeno de los intentos de homicidio porque considera que pueden arrojar "luz" sobre los casos más extremos de violencia de género.

De hecho, la fiscal ya ha propuesto al Comité de Crisis de Violencia de Género ampliar el foco de estudio de la violencia machista para no perder una información "valiosa" de víctimas que han sobrevivido a este tipo de actos.

"Cuando analizamos los feminicidios consumados estamos viendo exclusivamente aquello que sabemos, lo que se deduce del atestado, lo que se deduce de las intervenciones que hayan podido tener otras instituciones con la víctima antes del homicidio, pero si la víctima no acudió a ninguna institución, si no denunció previamente, nos quedamos sin saber nada", indica Peramato, que también añade que, si la víctima ha sobrevivido, puede facilitar una información "vital".

En este caso, expone que la mujer podría aportar si denunció o no previamente, por qué quiso retirar la denuncia, por qué no quiso colaborar en el procedimiento, o por qué si se acordó una orden de protección pidió que se retirara, entre otras cuestiones.

En la misma línea, Carmona señala que es "muy importante" analizar tanto los homicidios consumados como los intentados, debido al valor científico de estudio que poseen y ha recalcado que dar a conocer los datos de estos últimos, visibiliza el número de las mujeres lesionadas, "una cifra que a veces nunca se difunde tanto".

También ha añadido que en el Observatorio han observado que existen mujeres que, tras un intento de homicidio, han quedado incapacitadas o con lesiones que les impiden luego tener una vida normal. "Parece bastante invisible este tipo de violencia. Verdaderamente, las supervivientes son mujeres muy valientes que normalmente suelen salir de la violencia gracias a la ayuda institucional y a la de su entorno, pero muchas de ellas, por desgracia, con unas secuelas de por vida", ha lamentado.

Por todo ello, el CGPJ ya se encuentran recabando información sobre las mujeres que han sobrevivido a un intento de homicidio machista "sobre todo para analizar qué es lo que falló, qué ayuda necesitaban, no tanto institucional como de su entorno", tal y como ha pedido la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. "Con el Observatorio, desde luego recogemos el guante de lo que ha dicho la Fiscalía y seguro que nos dará muchísima luz para luego valorar el riesgo", subraya.

DATOS "FRÍOS" PERO "NECESARIOS"

Sobre las estadísticas en materia de violencia de Género, el propio Tribunal de Cuentas ha avisado recientemente en un informe de que las

cifras de feminicidios "eclipsan" la eficacia en la protección de las víctimas.

Además, según ha aparece reflejado en el informe de fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 2018-2022 al que ha tenido acceso Europa Press, aunque no hay una estadística de los casos en los que la protección evita la comisión de los actos violentos y, en última instancia, de los asesinatos, las cifras de mujeres que se incorporan a las bases de datos del Sistema VioGén aumentan cada año, pasando de 50.000 en 2015 hasta las casi 75.000 en 2022.

También constata que las víctimas valoradas en situación de riesgo alto o extremo se han multiplicado por siete en el mismo periodo, desde los 107 casos en 2015 a los 734 al cierre de 2022.

En todo caso, Peramato defiende que se conozcan y difundan las cifras de las víctimas mortales. "No creo que estemos fallando en eso. Es absolutamente importante que la sociedad conozca cuál es la realidad en relación a la manifestación más extrema, que son los feminicidios, ya sean consumados o intentados. Y la sociedad tiene que conocerlo, es una realidad que está ahí y que no se puede opacar, que no se puede disimular y que no se puede desconocer", sentencia.

También Carmona considera "necesario" informar sobre el número de mujeres asesinadas por violencia de género y "poner negro sobre blanco", a pesar de que pueden parecer datos "muy fríos y que a veces es verdad que hielan la sangre".

EVA, SUPERVIVIENTE: "PENSÉ QUE NO LO CONTABA"

Eva (nombre ficticio) es una supervivientes de violencia de género que ha decidido compartir de experiencia y cuyo agresor fue condenado a 11 meses de prisión por un delito de malos tratos habituales. "Me cogió del cuello, me levantó de la cama y ahí pensé que no veía a mi hijo más, que ese día no lo contaba", asegura en una entrevista con Europa Press.

Fátima y Laila (también nombres ficticios) se encuentra en proceso judicial contra sus agresores, a los que se les ha impuesto la prohibición de aproximación a sus exparejas a menos de 200 metros del domicilio, así como de su lugar de trabajo y de cualquier sitio que frecuente. Además, se acordó para ambas orden de protección.

Fátima relata que su expareja la amenazaba "con un cuchillo de grandes dimensiones todos los días". "Me decía que saldríamos al hospital cuando yo fuese a llegar ya muerta", explica para asegurar que su pareja la obligó a dar a luz en un coche sin permitirle ir a un centro sanitario.

"Me arrolló en la carretera, di varias vueltas por el asfalto mientras mi cara chocaba con cada piedra. Fueron muchas las lesiones físicas, aunque irreparables los recuerdos", lamenta, por su parte, Laila, para añadir que fue un acto que presenciaron los hijos menores de ambos.