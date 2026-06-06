Publicado 06/06/2026 14:44

Florentino Pérez: "¿Pero no tenían un entrenador cerrado? La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras"

Florentino Perez attends during his presentation of his candidacy for the presidency of Real Madrid at the Melia Castilla Hotel on May 27, 2026, in Madrid, Spain.
Florentino Perez attends during his presentation of his candidacy for the presidency of Real Madrid at the Melia Castilla Hotel on May 27, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez ha dado la bienvenida a España al Papa y ha declarado que es "un orgullo" que León XIV sea seguidor del conjunto blanco.

"Quiero dar la bienvenida también a Madrid al Papa León XIV, que hoy en el avión que le trasladaba a Madrid ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid, y eso es un orgullo y un honor", indicó el máximo dirigente del Real Madrid en su discurso del cierre de campaña.

Florentino Pérez se refirió de esta forma a unas palabras de León XIV durante el vuelo que le trasladó a España. Al hablar con los periodistas que viajaban con él en el avión, León XIV bromeó y reconoció que el Papa "es de todos los equipos" pero Robert Prevost "es del Real Madrid".

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