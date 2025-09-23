“Foro Europeo de Mujeres Empresarias, Políticas y Diplomáticas Hispanoamericanas"

MADRID 23 SEP. (EUROPA PRESS)

El próximo 25 de septiembre, la consultora BreyssiArana Consulting presenta un evento sin precedentes que reunirá a las mujeres más influyentes de Hispanoamérica, Europa y Marruecos en el Senado de España. El Foro Europeo de Mujeres Líderes se posiciona como un espacio exclusivo para visibilizar talento, impulsar el liderazgo femenino y generar alianzas estratégicas transcontinentales.

El foro contará con más de 250 personas inscritas, entre empresarios, organizaciones y representantes diplomáticos, además de más de 150 líderes de 25 países y 40 instituciones colaboradoras, incluyendo embajadas, cámaras de comercio y organismos gubernamentales. A través de paneles de liderazgo, mesas redondas sectoriales y networking de alto nivel, las participantes explorarán oportunidades en política, diplomacia y negocios, creando vínculos que trascienden fronteras.

En la agenda, cabe destacar: - Apertura con discursos de autoridades del Senado y representantes diplomáticos. - Paneles sobre liderazgo femenino y derechos humanos ante los retos tecnológicos. - Sesiones especializadas en diplomacia, emprendimiento y política. Junto a la parte de debate intelectual, como complemento se celebrará una entrega de reconocimientos y galardones “Premios a la Excelencia”, concedidos en el marco de este Foro Europeo de Mujeres Políticas y Empresarias Latinoamericanas. Esta ceremonia tendrá lugar en una velada en el Hotel Intercontinental de Madrid, presentada por Alfonso Merlos, presidente del Grupo El Mundo Financiero y vicepresidente de Dexter Global Finance. El foro busca empoderar principalmente a las mujeres líderes, visibilizar sus logros y generar impacto duradero en políticas, economía y sociedad, promoviendo un liderazgo inclusivo, innovador y transformador.