Francis Ford Coppola, Sorrentino o Cronenberg competirán por la Palma de Oro en Cannes

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cannes ha anunciado este jueves las películas que competirán en la 77º Sección Oficial por la Palma de Oro del 14 al 25 de mayo, entre las que destacan las películas 'Megalopolis', de Francis Ford Coppola, 'Parthenope', de Paolo Sorrentino, y 'The shrouds', de David Cronenberg, entre otras.

El jurado que ha decidido las películas candidatas al máximo galardón ha estado presidido por Greta Gerwig. Entre las 19 películas candidatas, solo cuatro de ellas están dirigidas por mujeres: Andre Arnold, con 'Bird'; Coralie Fargeat, 'The substance'; Payal Kapadia, con 'All we imagine as light'; y Agathe Riedinger, con 'Diamant brut'.

También competirán en Sección Oficial 'The Apprentice', de Ali Abbasi; b de Karim Aïnouz ; 'Emilia Perez', de Jacques Audiard; 'Anora', de Sean Baker; 'Grand Tour', de Miguel Gomes; 'Marcello mio', de Christophe Honoré; 'Caught by the Tides', de Jia Zhangke; 'Kinds of Kindness', de Yorgos Lanthimos; 'L'amour ouf', de Gilles Lellouche; 'Oh Canada', de Paul Schrader; 'Limonov', de Kirill Serebrennikov; 'The Girl with the Needle', de Magnus Von Horn.

Fuera de competición habrá cintas como 'Horizon: An American Saga', de Kevin Costner; 'Furiosa: De la saga Mad Max', de George Miller; o 'Le Deuxième Acte', de Quentin Dupieux, que inaugurará el Festival.