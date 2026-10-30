Fray Antonio de Badajoz, hermano franciscano, será beatificado este sábado con los Mártires de Georgia (EEUU)

Ilustración de Fray Antonio de Badajoz. - ARCHIDIÓCESIS DE MÉRIDA-BADAJOZ

MÉRIDA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La beatificación de Pedro de Corpa y cuatro compañeros, conocidos como los Mártires de Georgia, misioneros franciscanos españoles asesinados en septiembre de 1597 en la costa de la actual Georgia, tendrá lugar este sábado, 31 de octubre, en Savannah (Georgia, EEUU).

Entre ellos figura fray Antonio de Badajoz --nacido en la localidad pacense de Albuera--, el único hermano lego del grupo; los otros cuatro eran sacerdotes (Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuacos, Miguel de Añón y Francisco de Veráscola).

La Misa de beatificación se celebrará a las 16,00 (hora peninsular española) en el Savannah Convention Center, presidida por el cardenal Frank Leo, arzobispo de Toronto, como legado pontificio. Será la primera beatificación en Georgia y en el sur de Estados Unidos.

El 1 de noviembre, el obispo de la diócesis, Monseñor Stephen Parkes, presidirá una misa de acción de gracias en la Catedral Basílica de San Juan Bautista.

Los cinco frailes murieron entre el 14 y el 17 de septiembre de 1597 a manos de un grupo encabezado por Juanillo, heredero de un cacicazgo guale. Entre los guale regía la costumbre de tomar varias esposas al mismo tiempo, pero los frailes solo bautizaban a los adultos que se comprometían a contraer matrimonio monógamo, informa en nota de prensa la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

El detonante fue que Pedro de Corpa reprendió a Juanillo por querer tomar una segunda esposa siendo bautizado. Fray Antonio y fray Miguel de Añón fueron advertidos por un cacique para que huyeran, pero permanecieron con su gente.

El 27 de enero de 2025, el papa Francisco autorizó el decreto que reconoce su martirio. En él se atribuye su muerte a la aversión de un grupo de indígenas hacia los frailes, a causa de su predicación sobre el matrimonio cristiano y de su modo de obrar en coherencia con los valores de la fe que profesaban.

Fray Antonio de Badajoz era un religioso laico de la Provincia Alcantarina de los Frailes Menores de San Gabriel. Nació en La Albuera (Badajoz). Tenía 38 años cuando fue martirizado y llevaba 10 años en las misiones, por lo que conocía el idioma de los nativos, por eso era intérprete de fray Miguel (también martirizado) y el principal catequista en la Misión de Santa Catalina.

En el grupo de los cinco mártires franciscanos de Georgia se encuentra también otro extremeño, fray Blas Rodríguez, de Cuacos de Yuste (Cáceres). Los demás también eran españoles: Pedro de Corpa, Miguel de Añón y Francisco de Veráscola.

Además, La Albuera, localidad pacense natal del nuevo beato fray Antonio de Badajoz, celebrará una eucaristía de acción de gracias por su beatificación, presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz. Será el próximo 7 de noviembre, a las 19,00 horas, en el templo parroquial. Previamente, a las 18,00 horas, se descubrirá una placa en la plaza del ayuntamiento, que pasará a denominarse Plaza Fray Antonio de Badajoz, en homenaje al nuevo beato.