La Generalitat destina 500.000 euros a ayuda humanitaria urgente a Venezuela y activa un contingente de respuesta

Visita al almacén de Farmamundi en Paterna - GVA

VALENCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha destinado 500.000 euros a ayuda humanitaria urgente para Venezuela tras los dos terremotos sufridos en Caracas y La Guaira que han provocado la muerte de cientos de personas y han causado miles de damnificados. Además, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha activado un contingente de respuesta para hacer frente a la emergencia humanitaria en este país.

Durante una visita al centro logístico de Farmamundi en Paterna (Valencia), el único almacén en España autorizado para el envío de ayuda humanitaria, la consellera ha anunciado que el Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE) se reúne a las 16.30 horas de este viernes "para coordinar la respuesta de la Generalitat y de otras administraciones y entidades valencianas ante esta gran emergencia humanitaria", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"La Generalitat está evaluando junto a las autoridades locales las necesidades generadas por la catástrofe y permanece a la espera de las solicitudes concretas que trasladen las autoridades y los organismos responsables de la coordinación humanitaria", ha manifestado.

En ese sentido, Albalat ha explicado que trabajan "con Farmamundi y Cruz Roja, entidades con las que la Generalitat mantiene convenios de respuesta ante emergencias, para poder activar con rapidez el envío o la adquisición de la ayuda humanitaria que resulte prioritaria".

"Vamos a evaluar conjuntamente la evolución de la emergencia y estudiaremos las medidas de atención humanitaria, recuperación temprana y respuesta posterior a la primera fase de búsqueda y rescate", ha añadido.

DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA Y RESCATE

La Conselleria ha activado el nuevo convenio de colaboración con el Grupo de Intervención Rápida en Emergencias -GIRE- de Bombers pel Món y ha puesto a disposición del Gobierno de España un equipo integrado por 14 bomberos especialistas y cuatro perros de rescate, preparado y equipado para su desplazamiento urgente a Venezuela.

El ofrecimiento ha sido trasladado formalmente al Ministerio, que deberá coordinar y autorizar su posible incorporación al dispositivo español e internacional desplegado sobre el terreno.

DONACIONES

Por otra parte, Albalat ha realizado un llamamiento para que las personas que quieran realizar donaciones solidarias a Venezuela "lo hagan a través de canales seguros y con garantías de que llega a quienes más lo necesitan".

Así, la Conselleria impulsa, junto a la Coordinadora Valenciana de ONGD, la publicación de un catálogo de organizaciones humanitarias fiables, con experiencia acreditada y con las que trabaja habitualmente la Generalitat, así como de sus cuentas oficiales para realizar donaciones.

"El objetivo es facilitar a la ciudadanía valenciana canales seguros de colaboración y evitar fraudes, cuentas falsas o iniciativas que no estén coordinadas con las necesidades reales de la población afectada", ha afirmado.

La titular de Servicios Sociales ha subrayado que la Generalitat "mantiene un contacto permanente y directo con las asociaciones de personas venezolanas de la Comunitat Valenciana con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades, preocupaciones y la información que reciben de sus familiares y contactos en las zonas afectadas".

Esta comunicación constante permitirá "adaptar la respuesta institucional a la evolución de la emergencia, facilitar información fiable a la comunidad venezolana residente en la Comunitat Valenciana y coordinar posibles iniciativas de apoyo y solidaridad".