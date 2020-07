El Gobierno de Chile ve una "mejoría constante" en las últimas semanas pero insiste en la cautela ante el coronavirus

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, ha reivindicado este jueves que ha habido una "mejoría constante" en las últimas semanas en los datos de la pandemia de coronavirus, pese a lo cual ha recordado que el país aún no ha recibido "el alta".

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, en la pasada jornada se han registrado 2.498 nuevo casos de coronavirus, para un total de 284.541, mientras que en estas 24 horas se han producido otros 167 decesos por COVID-19, con lo que ya son 5.920.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, ha precisado en rueda de prensa que aún hay 29.374 casos activos, entre ellos2.099 ingresados en cuidados intensivos, de los cuales 405 están graves. Además, 249.247 personas han superado la enfermedad.

Paris ha defendido que "los datos son buenos, duela a quien duela", en respuesta a las críticas que ha recibido en los últimos días por hablar de "leve mejoría" cuando el país ha superado ya los 280.000 casos y se aproxima a las 6.000 muertes.

Así, ha explicado que "se observa una trayectoria de 18 días de mejoría constante en la cifra de casos confirmados". Paris ha precisado que en la última semana el número de casos confirmados ha caído un 25 por ciento, dato que pasa al 21 por ciento referido a las dos últimas.

"Es obvio que cuando un paciente tiene fiebre de 39° C y después baja a 38° C o a 37,8° C, ha mejorado, ha evolucionado bien, pero todavía no está sano. Es lo mismo que pasa con nuestro país, nuestro país sigue con fiebre, pero la cantidad de fiebre es muchísimo más baja", ha ilustrado, según recoge el diario chileno 'El Mercurio'.

Siguiendo con el mismo símil, ha aclarado que el Gobierno es consciente de que el paciente "no está sano". "No hemos dado de alta a este país todavía", ha declarado, reiterando el llamamiento a "seguir luchando".