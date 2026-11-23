Rueda preside el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha ampliado a más de un millón de euros el apoyo a las personas gallegas residentes en Venezuela para afrontar las necesidades ocasionadas por los terremotos del 24 de junio.

Así lo refleja uno informe analizado este lunes en el Consello de la Xunta que da cuenta de ese refuerzo, fruto de la ampliación de crédito de las ayudas específicas con motivo de los seísmos de junio, de las aportaciones de emergencia social concedidas por esta casuística y del apoyo a las entidades gallegas presentes en el país y con el que se atiende a más de 200 familias cuyas viviendas se vieron afectadas de forma grave o en su totalidad.

En el caso de las ayudas extraordinarias con motivo de los terremotos, la ampliación se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Así, el crédito sube hasta los 780.000 euros al añadir 280.000 a la cuantía inicial de 500.000 euros con el fin de atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos.

En concreto, estas aportaciones --con plazo de solicitudes abierto hasta el 1 de diciembre de 2026-- tienen como finalidad paliar la situación de necesidad derivada de la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de la residencia habitual de los gallegos afectados por los terremotos de junio.

EMERGENCIA SOCIAL

A esto se suman las aportaciones de emergencia social concedidas con motivo de los terremotos por un valor total de alrededor de 24.300 euros.

Consisten en una prestación económica única a personas emigrantes de nacionalidad española y origen gallego residentes en América con escasos recursos y a sus descendientes, para atender situaciones de necesidad derivadas de circunstancias extraordinarias sobrevenidas en los últimos 12 meses.

AYUDAS A ENTIDADES

En cuanto al apoyo de las entidades gallegas en Venezuela, el refuerzo se materializa en adendas a los convenios de colaboración en materia de atención sociosanitaria entre el Gobierno gallego y la Fundación Apoyo a la Ciudadanía Española en Venezuela (Facev), la Fundación Hijos de Ourense (Fundaourense) de Venezuela y de la Hermandad Gallega de Venezuela.

Con esta última, además, se selló una colaboración específica para cubrir los daños estructurales causados por los terremotos del 24 de junio en la sede de esta entidad. El refuerzo en el apoyo a la labor de estas entidades supone un total de 200.000 euros.