El Gobierno ofrece incentivos fiscales durante la Cumbre del Clima, evento de "especial interés público"

Aprueba un Real Decreto y un decreto ley con medidas urgentes para trasladar la cita de Santiago de Chile a Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley y un Real Decreto de medidas urgentes para que la XXV Cumbre del Clima de la ONU (COP25) que bajo presidencia Chilena se celebrará en Madrid el próximo mes de diciembre "sea un éxito" que incluye incentivos fiscales y otros beneficios, medidas para habilitar la contratación pública urgente ante un acontecimiento declarado de "excepcional interés público".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá ha explicado que la semana pasada el Gobierno en funciones ofreció a Naciones Unidas la disposición de España de acoger "esa gran cita", un ofrecimiento que fue "muy bien recibido" y confirmado por la ONU "en apenas 24 horas".

"Desde ese momento el Gobierno está trabajando para que la COP25 sea "un éxito", para lo que ha aprobado un decreto ley y un Real Decreto de Medidas Urgentes para su organización.

En concreto, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha destacado la "reacción rápida" de España en línea con las prioridades de la acción exterior de España y la voluntad de colaboración para facilitar que Chile mantuviera la Presidencia de la Cumbre del Clima y que esta se celebrara "con total normalidad".

Ribera ha explicado que junto con la ONU se ha realizado un informe sobre la preparación de la conferencia tras el que el Gobierno ha adoptado un decreto ley y un Real Decreto con medidas "urgentes".

La ministra ha dicho que la celebración de la COP25 en Madrid, llega después de que Chile asumiera la Cumbre en un país latinoamericano después de que Brasil anunciara la renuncia a su organización tras la llegada a la Presidencia brasileña de Jair Bolsonaro.

Por ello, ha dicho que España se ha puesto a la tarea de que la Cumbre se pueda celebrar "con normalidad" para lo que lleva trabajando desde el día 30 de octubre, cuando el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la renuncia a la celebración de la reunión multilateral en Santiago de Chile ante las revueltas sociales en el país, y "muy particularmente" desde que el sábado la ONU acordó celebrar la Conferencia en Madrid.

En el decreto ley y el Real Decreto se incluyen medidas como la actualización del propio logo de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Chile para incluir a Madrid y se establecen desde exenciones fiscales para empresas y organizaciones y otros detalles de la organización.

En concreto, se aprueban incentivos fiscales para favorecer el mecenazgo por parte del sector privado, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que regula estos supuestos en acontecimientos de excepcional interés público.

Así, Ribera ha indicado que para poder aplicar esta ley el Gobierno declara la celebración de la Cumbre en Madrid "acontecimiento de excepcional interés público". Los incentivos se extenderán desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de marzo y se ha acordado que los beneficios fiscales sean "los máximos establecidos" en la ley del Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y remite a la citada Ley por lo que atañe a la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa.

Ribera ha justificado la decisión "dado el escaso margen" para estar "plenamente efectivos" el día de la sesión inaugurual, para lo que es importante aplicar la normativa de contratación pública teniendo en cuenta esta excepcionalidad, dadas las fechas previstas y las múltiples actuaciones que se exigen desde distintos órganos de la Administración General del Estado.

Algunas de estas actuaciones y necesidad de personal no pueden ser atendidas con los recursos propios de la Administración, por lo que es preciso realizar contratos públicos con terceros, por lo que son necesarias estas medidas urgentes en materia de contratación. En todo caso, la ministra ha insistido en que el real decreto-ley no crea nuevos mecanismos de contratación ni modifica los preexistentes, sino que habilita el uso los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

La ministra en funciones ha asegurado que "el énfasis" más importante se inicia en la Gobernanza de una acción que implica a instituciones públicas y a la sociedad civil, atendiendo a la demanda del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha pedido especial presencia y respuesta a las demandas de la sociedad civil en materia de clima.

El montaje de la Cumbre, que se desarrollará del 2 al 13 de diciembre en IFEMA, comenzará el próximo 17 de noviembre y ocupará siete pabellones, con una extensión de 100.000 metros cuadrados y otros 13.000 metros cuadrados más de salas de convenciones y actividades, tanto en la 'Zona Azul', donde se celebrarán las sesiones plenarias, y la 'Zona Verde' centrada en la sociedad civil

Además, ha añadido que se celebrarán numerosas actividades de la sociedad civil, no solo en IFEMA sino más allá, en lo que ha designado "Zona Castellana" y que se desplegarán a lo largo del eje central de la capital madrileña.

Ribera ha dicho que esperan recibir ahora "nuevas peticiones de participación", para lo que el Ministerio ha habilitado un "buzón específico para escuchar las necesidades de todo el mundo".

Entre otras medidas urgentes previstas para facilitar la organización del evento, se ha facilitará un sistema centralizado de reserva de hoteles, se buscarán distintas soluciones de movilidad y garantías en las prestaciones sanitarias "por si ocurre cualquier incidente" a cualquier participante y la COP25 pueda desarrollarse "con total normalidad" para que Madrid se convierta por unos días en "capital del clima y capital de Chile".

MÁS DE 35 Y MENOS DE 178 MILLONES DE EUROS

Durante su comparecencia en el Consejo de Ministros, Ribera no ha precisado el presupuesto total de la Conferencia del Clima ya que aún hay que "despejar algunas incógnitas" pero ha comentado que la inversión asociada a estas cumbres es de entre 35 y 178 millones de euros. En concreto ha dicho que la de París fue un caso aislado y resultó ser "la más cara", mientras que confía en que la de Madrid, "no será el presupuesto más bajo pero estará muy lejos de los 178 millones de euros".

Sin embargo, ha admitido que buena parte de la inversión quedará perdida en Santiago de Chile, ya que se había destinado a los pabellones pero confía en que otros de los gastos ya realizados puedan ser "recuperables" para poder ser reinvertidos en la COP en Madrid.

Por otro lado, sobre la participación de alto nivel, la ministra en funciones ha confirmado que se celebrará una sesión de alto nivel al inicio de la COP para impulsar la ambición. Por el momento, a Chile habían confirmado su asistencia entre 15 y 20 jefes de Estado o de Gobierno y confía en que "al menos haya una cifra equivalente" en Madrid.

Respecto a las posibilidad de que asista el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ministra en funciones no lo cree muy probable. "Sería una sorpresa", ha dicho, ya que su presencia tampoco estaba anunciada en Santiago de Chile.

Para Ribera no es una buena noticia que Estados Unidos haya decidido salir del Acuerdo de París, aunque ha recordado que sigue siendo parte del Protocolo de Kioto y de la Convención Marco de Cambio Climático, y que éste no representa la voluntad de toda la sociedad americana, donde la sociedad, empresas, gobernadores y alcaldes se han "rebelado" contra su política y han desarrollado la iniciativa "We are stay in", para impulsar la acción climática en Estados Unidos.