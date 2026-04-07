Gobierno de Paraguay distingue a Mariano Jabonero con la orden al mérito "Don José Falcón"

Paraguay condecora a Mariano Jabonero - CEDIDA

ASUNCIÓN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, fue distinguido con la Orden Nacional al Mérito "Don José Falcón", en un acto oficial encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

La condecoración reconoce la destacada trayectoria de Jabonero en el ámbito de la cooperación internacional, así como su contribución al fortalecimiento de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica.

Durante la ceremonia, el secretario general estuvo acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún; el embajador del Reino de España en Paraguay, Javier Parrondo Babarro; y el director de la OEI en Paraguay, Germán García da Rosa.

En su intervención, el canciller Ramírez Lezcano destacó el impacto de los programas impulsados en conjunto con la OEI, señalando que estos han contribuido al fortalecimiento de los sistemas educativos y a la valorización de la diversidad cultural del Paraguay. Asimismo, resaltó la vocación de servicio y la visión estratégica de Jabonero, subrayando que su gestión ha permitido consolidar una agenda regional centrada en el desarrollo humano y fortalecer los lazos entre Paraguay y la organización.

Por su parte, Mariano Jabonero expresó su reconocimiento por la distinción recibida y valoró la histórica relación de la OEI con Paraguay, país que consideró un referente en integración regional y convivencia lingüística. En ese sentido, destacó el bilingüismo paraguayo como una expresión de riqueza cultural y cohesión social, así como el compromiso del país con la promoción de sus lenguas y su identidad.

La distinción cobra especial relevancia al cumplirse el segundo mandato de Jabonero al frente de la OEI, período en el que la organización ha consolidado su presencia en la región y ha ampliado su impacto a través de programas orientados a mejorar la calidad educativa, promover la innovación y fortalecer la cooperación entre países.

La visita del secretario general a Paraguay se inscribe en una agenda regional que busca impulsar el diálogo en torno a los desafíos actuales de la educación en Iberoamérica, así como fortalecer alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales