El Gobierno reclama a la Xunta una lista detallada de los medios que necesita para retirar los pélets

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente en España, Hugo Morán, ha asegurado este miércoles que "el operativo del Ministerio está listo para ponerse a disposición de quien tiene la competencia de gestionar los trabajos sobre el terreno que es la comunidad autónoma", la Xunta de Galicia. En este sentido, ha pedido una lista detallada de sus necesidades.

Así se ha expresado Morán en una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que en la tarde de este martes la Xunta de Galicia remitió al delegado del Gobierno una comunicación relativa a que había aprobado elevar el nivel 2 de alerta "para poder con ello habilitar los mecanismos de apoyo del Estado".

"El delegado del Gobierno inmediatamente después le trasladó un correo diciendo que necesitábamos que nos dijesen específicamente si solicitaban medios y qué medios concretamente eran los que necesitaban para la activación del Plan Ribera", ha señalado.

Asimismo, Morán ha dicho que tuvo la ocasión de hablar con la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, "con anterioridad a que llegara la petición" y le puso "el ejemplo de cómo lo había hecho Asturias". "El procedimiento más operativo es este. Asturias hizo la declaración de nivel 2 y acto seguido nos solicitó los medios", ha remarcado, para insistir en que "es la propia comunidad autónoma la que define qué es lo que necesita concretamente y luego decide, a su vez, dónde lo ubica y a qué tareas lo asigna".

De este modo, el secretario de Estado ha señalado que no disponen de la lista detallada de las necesidades que tiene Galicia, a dónde llegará la ayuda "en cuanto la comunidad autónoma" diga que necesita "un refuerzo de tantos operarios, con su adecuado equipamiento técnico para poder abordar la retirada de materiales en las playas".

Preguntado sobre si es tan complicado ponerse de acuerdo y que lleguen cuanto antes los medios a la comunidad gallega, Morán ha contestado: "No, en absoluto. Mira, aquello de que dos no discuten si uno no quiere. Nosotros en ningún momento hemos discutido. Sencillamente decimos: 'este es el procedimiento'".

Finalmente, el secretario de Estado ha insistido en que en Asturias ya están actuando. "Nosotros lo único que podemos hacer es ofrecerles la ayuda. Es decir: 'aquí lo tenéis, cuando queráis, disponéis de ello'. Luego es la voluntad de la otra parte, la que la hace efectivo o no. Nosotros más no podemos hacer", ha declarado, para concluir que "esto tiene un componente radicalmente distinto de lo que supuso la afectación por el Prestige".