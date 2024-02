Los Goya se estrenan en Valladolid con una gala marcada por Vox, la violencia sexual y las protestas del campo

'20.000 especies de abejas' y 'La sociedad de la nieve' medirán sus fuerzas en una ceremonia presentada por Ana Belén y Los Javis

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Goya 2024, que celebrarán su gala este sábado 10 de febrero en la Feria de Valladolid, se estrenarán en la ciudad castellanoleonesa con una celebración que viene marcada tanto por las reacciones a las acusaciones de tres mujeres contra el director de cine Carlos Vermut por violencia sexual como por la presencia por primera vez de políticos de Vox en este evento, así como por las protestas de los agricultores.

La reacción más reciente a las acusaciones de violencia sexual ha sido este mismo viernes por parte del Ministerio de Cultura, que ha anunciado que impulsará una unidad de atención y prevención de las violencias machistas en el sector cultural que tendrá entre sus objetivos "el acompañamiento a las víctimas de violencia machista".

Urtasun ha señalado que la puesta en marcha de esta oficina es "una respuesta a un problema grave" en el sector. "Tenemos un problema grave de agresiones sexuales y de violencia sexual también en el mundo de la cultura y por lo tanto las instituciones tenemos que actuar", ha reiterado en declaraciones recogidas por Europa Press a LaSexta del ministro.

Las acusaciones a Vermut han generado la reacción de asociaciones y la Academia de Cine. Una de ellas es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que ya ha anunciado que mostrará su apoyo "a todas las víctimas que sufren acoso y que sientan que se vulneran sus derechos" con una acción durante la gala de los 38 Premios Goya, el próximo 10 de febrero, exhibiendo un pai pai con el lema '#SEACABÓ'.

No serán las únicas, pues la Academia de Cine ya se pronunció a principios de la semana pasada a través de un comnicado en el que mostraba su "solidaridad" con las víctimas, avanzando que en la ceremonia se visibilizará esa reivindicación de que la violencia sexual y los abusos de poder no tengan cabida "ni en el mundo del cine ni en el conjunto de la sociedad española".

En esta misma línea se han mostrado los presentadores de la gala, Ana Belén y 'Los Javis' (Javier Calvo y Javier Ambrossi), quienes ya avanzaron en una entrevista con Europa Press que el guion de la ceremonia ha sufrido algunos cambios tras la revelación de estas acusaciones.

Al igual que el año anterior, los Goya contarán con un protocolo para prevenir y combatir cualquier posible caso de agresión y acoso sexual y/o de género. En la edición de 2023, la Academia incluyó la presencia de un equipo especializado y la habilitación de espacios "delimitados y seguros" para atender a las personas implicadas "en cualquier situación".

Otra de las noticias relevantes conocida en la semana previa es la presencia por primera vez en una gala de representantes de Vox. Finalmente, estarán presentes de esta formación el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, y los otros dos concejales de Vox, Alberto Cuadrado y Víctor Manuel Martín.

En un principio, tanto el presidente de las Cortes, Luis Pollán, como los tres consejeros de Vox en el Gobierno autonómico, Gonzalo Santonja, de Cultura, Turismo y Deporte; Gerardo Dueñas, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Mariano Veganzones, de Industria, habían confirmado su asistencia a la entrega de los premios.

No obstante, Vox considera que existen en estos momentos otras preocupaciones como es el apoyo a las manifestaciones del campo y a los agricultores, pero "esto no quita" para que esta formación también vaya a estar representado en la gala de los Goya con la presencia del vicepresidente de la Junta y los concejales vallisoletanos.

La organización de los Premios Goya invitó por primera vez a Vox a acudir a su gala anual en el año 2020, aunque en aquella ocasión el líder de la formación, Santiago Abascal, declinó asistir.

La presencia de autoridades y políticos en la gala de los premios del cine español es habitual desde hace años. De hecho, el próximo 10 de febrero será el estreno de Ernest Urtasun en este evento como titular de Cultura. El ministro estará acompañado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, además de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Por parte del PP, acudirán por un lado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que del ámbito nacional estará presente el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper. Por el momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha confirmado oficialmente si acudirá a una cita en la que ya ha estado presente en otras ocasiones.

A ello se suma que a esta entrega de premios llegarán las protestas del campo español. De hecho, este mismo viernes más de un centenar de agricultores se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Valladolid al grito de 'a por los Goya', criticando además que las autoridades están ejecutando órdenes "ilegales" prohibiéndoles circular.

SIGOURNEY WEAVER Y CONCHA VELASCO

En cuanto al contenido de la gala, más allá de estas polémicas, también se conocen ya algunas líneas generales. Los presentadores han avanzado que será un homenaje al cine español y esperan que en el futuro se recuerde la cita.

"Creo que la gala va a tener mucho de nuestro ADN. No va a ser una gala humorística, porque no somos humoristas. No hay nada que se salga de quienes somos. Todo va a ir a favor de la naturalidad, de la espontaneidad, de nuestro amor al cine, de los felices que estamos de formar parte de un mundo que siempre hemos admirado", han señalado en los días previas los tres presentadores.

De momento, han adelantado que Ana Belén cantará y 'Los Javis' previsiblemente se unirán a la actuación. También se han desvelado ya las actuaciones musicales que habrá en la ceremonio, con la presencia de artistas como Amaia, David Bisbal, Estopa, María José Llergó, India Martínez, Niña Pastori, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. Asimismo, recogerá el Goya internacional la actriz Sigourney Weaver y habrá un homenaje a Concha Velasco, fallecida el año pasado.

¿'LA SOCIEDAD DE LA NIEVE' O '20.000 ESPECIES DE ABEJAS'?

En cuanto a los favoritos, 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola, 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice y 'Saben aquell', han copado el mayor número de candidaturas.

En concreto, '20.000 especies de abejas' lidera la carrera con 15 nominaciones, frente a las trece de 'La sociedad de la nieve'. En un escalón más abajo se encuentran 'Cerrar los ojos' y 'Saben aquell', con once cada una. 'Un amor', de Isabel Coixet, se ha colado también entre las favoritas con siete premios.

Los favoritos han copado también las categorías a mejor dirección y película. Por el 'cabezón' a mejor película competirán '20.000 especies de abejas', 'Cerrar los ojos', 'La sociedad de la nieve', 'Saben aquell' y 'Un amor'.

A mejor dirección optarán al Goya Víctor Erice ('Cerrar los ojos'), Elena Martín ('Creatura'), J.A. Bayona ('La sociedad de la nieve'), David Trueba ('Saben aquell') e Isabel Coixet ('Un amor').

A mejor actriz protagonista optarán al Goya Patricia López por '20.000 especie de abejas', María Vázquez por 'Matria', Malena Alterio por 'Que nadie duerma', Carolina Yuste por 'Saben aquell' y Laia Costa por 'Un amor'.

En el caso de mejor actor protagonista aparecen como candidatos Manolo Solo por 'Cerrar los ojos', Enric Auquer por 'El maestro que prometió el mar', David Verdaguer por 'Saben aquell', Hovik Keuchkerian por 'Un amor' y Alberto Amann por 'Upon entry. La llegada'.