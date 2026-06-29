La Guaira, Venezuela, recupera sus redes de electricidad (75%), agua (68%) y vías (90%), según Delcy Rodríguez

Una mujer se sienta sobre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela - Europa Press/Contacto/STR

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este domingo de los avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto que sacudió el país el pasado miércoles y que ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos.

"Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación", ha indicado la mandataria en un discurso grabado.

Asimismo, Rodríguez ha señalado que, durante la jornada del domingo, los equipos de rescate han "recuperado personas con vida, y por lo tanto las labores (de búsqueda y rescate) no se suspenden".

En cuanto a los profesionales de estas unidades, la dirigente ha prometido que no se va "a cansar de darles las gracias", y ha agradecido su trabajo a los rescatistas llegados "de todo el país", a Bomberos, al personal de protección civil y al de seguridad ciudadana (y) a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que "han trabajado incansablemente", así como a las brigadas internacionales que se han sumado a esta labor de salvamento y rescate.

"Nosotros seguiremos trabajando desplegados por los territorios afectados y específicamente con gran concentración de los esfuerzos del Gobierno nacional en el Estado de La Guaira", ha destacado Delcy Rodríguez.