El volcán de Fuego de Guatemala aumenta su actividad y obliga a las primeras evacuaciones

Archivo - Imagen de archivo del volcán de Fuego de Guatemala - Europa Press/Contacto/Josh Edelson - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala ha emitido una alerta por el aumento de la actividad del volcán de Fuego, ubicado en el sur del país, que ha obligado ya a las autoridades a poner en marcha las primeras evacuaciones tras entrar en una fase más explosiva.

El Insivumeh ha informado de que el volcán, el más activo de la región, ha entrado en un "nuevo pulso eruptivo" sobre las 22:35 horas del lunes, hora local, transcurridas catorce horas y media desde que el inicio de la actividad volcánica.

Las autoridades han confirmado que la actividad eruptiva del volcán ha evolucionado "hacia una fase más explosiva", por lo que urge "de forma urgente" comunicar a las comunidades cercanas, "especialmente aquellas en un radio de 10 kilómetros", que activen los planes de respuesta.

"La mayor amenaza son las corrientes de densidad piroclástica en distintas barrancas del volcán, por lo que se recomienda activar los planes de respuesta de los municipios ubicados en los flancos oeste y sur del volcán", especialmente aquellos en las cercanía de Seca y Ceniza, ha señalado el Insivumeh.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha informado de que se ha declarado la alerta naranja, el segundo nivel más alto, mientras se han empezado a desalojar a las primeras comunidades cercanas al volcán.

La Conred ha instado a la población a extremar las precauciones, evitar las zonas peligrosas, además de cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación, así como a prepararse para la autoevacuación.

En los últimos años, Guatemala ha tenido que hacer frente a situaciones similares. El país se en encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una gran franja de 40.000 kilómetros que rodea dicho océano, que concentra el 75% de la actividad volcánica y el 90% de los terremotos.

El año pasado, la ceniza y los gases del volcán provocaron que unas 500 personas tuvieran que ser evacuadas y en 2023 fueron 1.200 las que tuvieron que dejar sus hogares después de que entrara en erupción. En 2018, murieron 215 personas y un número similar desapareció.