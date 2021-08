Cuba recuerda a las víctimas del terremoto en Haití que "siempre" podrá contar con sus brigadas médicas

Atención a las víctimas del terremoto en Les Cayes, Haití - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF CUBA / XINHUA NEWS

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha recordado este domingo a Haití que "siempre" podrá contar con el apoyo de la isla mediante sus brigadas médicas, que se encuentran ya ayudando a los damnificados por el terremoto que sacudió este sábado a la pequeña nación caribeña, provocando más de 700 muertos y 2.800 heridos.

"Hoy son más visibles los bandos en los que vamos por la vida, según (José) Martí, de un lado los que aman y fundan. Del otro los que odian y destruyen. Los primeros no mienten ni calumnian ni difaman, no odian. Están salvando vidas. Los otros no pueden con esa luz", ha escrito en su perfil de Twitter, acompañando el mensaje con dos fotografías del personal médico cubano.

"Solidaridad eterna hacia el noble pueblo haitiano. En estos duros momentos, como en otros durante muchos años, nuestro personal de salud está salvando vidas allí. Los colaboradores cubanos se encuentran bien y ayudan en todo lo posible. ¡Cuente Haití siempre con Cuba!", dijo horas antes en la misma red social.

De acuerdo con el último parte ofrecido este domingo por las autoridades haitianas, al menos 724 personas han muerto y otras 2.800 han resultado heridas a causa del terremoto de 7,2 en la escala de Richter que sacudió Haití este sábado.

En estos momentos, hay una brigada de médicos cubanos formada por unos 250 profesionales de la salud, que se encuentran trabajando en las zonas más afectadas por el terremoto, como los departamentos de Sur, Grand Anse y Nippe

La sacudida tuvo su epicentro en la ciudad de Petit Trou, en Nippes, a unos 128 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, la capital de Haití, provocando la caída y la destrucción de casas, hoteles, edificios y otras infraestructuras en las ciudades de Les Cayes, Jeremie, y Jacmel.