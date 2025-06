Haití alcanza un nuevo récord de desplazados internos, con 1,3 millones de personas huyendo de la violencia

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cifras de desplazados internos siguen sin tocar techo en Haití y son ya casi 1,3 millones de personas las que se han visto obligadas a huir de sus hogares por la violencia, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que supone un nuevo récord para el país más empobrecido de toda la región.

El dato representa una subida del 24 por ciento con respecto a diciembre. El 83 por ciento de los desplazados viven junto a familias, pero en este tiempo los campamentos improvisados también se han elevado de 142 a 246, con regiones como el departamento Centro que han pasado de no tener ninguno a albergar al menos 85 de estos enclaves.

De hecho, el informe del OIM evidencia que, aunque Puerto Príncipe sigue siendo el epicentro de la crisis, la actividad de las bandas se ha extendido a otras zonas como Centro, donde los combates en localidades como Mirebalais y Saut-d'Eau han hecho que los desplazados pasen de 68.000 a 147.000 en pocos meses, o Artibonito. Una cuarta de los desplazados viven en la capital, pero cada vez son más las personas que buscan refugio en otros departamentos.

"Detrás de estos números, hay personas individuales con un sufrimiento inconmensurable", ha lamentado la directora general de la agencia, Amy Pope, que ha incidido en que gran parte de estos desplazados se han visto obligados a moverse "múltiples veces", a menudo con lo puesto y abocados a "condiciones que no son ni seguras ni sostenibles".

Por ello, ha pedido acciones "urgentes". "La fortaleza de la población haitiana es admirable, pero la resiliencia no puede ser su único refugio. Esta crisis no puede convertirse en la nueva normalidad" para Haití, ha advertido la máxima responsable de la OIM, que aspira no sólo a una mayor implicación en materia de ayuda sino también a que haya medidas para abordar las causas subyacentes a la espiral de crisis, por ejemplo con alternativas para que la juventud no termine a merced de las bandas.