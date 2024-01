Hugo Silva: "La vida pasa y la industria me ha reubicado. Ahora hago papeles divertidos y no personajes estupendos"

El actor protagoniza 'Faro', un drama familiar de Ángeles Hernández, donde comparte protagonismo con Zoe Arnao e Irene Montalà

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor Hugo Silva afronta en las próximas semanas los premios Feroz, Gaudí y los Goya, en los que está nominado por su papel en 'Un Amor' y asegura que está "encantado de la vida" con los nuevos roles de los personajes que interpreta porque son más "divertidos" que los "estupendos".

"El tiempo pasa y la industria te reubica y yo estoy encantado de la vida. Lo que pasa es que los personajes que hago ahora me resultan mucho más interesante que un personaje que lo haga todo bien y que sea estupendo porque es muy aburrido de hacer", ha señalado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno el próximo 26 de enero de 'Faro'.

El actor elogia a los personajes que tienen "contradicciones y sombras" porque le parecen mucho más interesantes. "No he hecho muchos méritos ni he forzado la máquina. Simplemente es el paso del tiempo y se te reubica", añade.

Hugo Silva protagoniza la segunda película de Ángeles Hernández, 'Faro', donde se mete en la piel de un padre preocupado que intenta acercarse a su hija tras vivir un desencuentro familiar. "Creo que es un gancho muy bueno para la película porque cualquiera se va a poder ver reflejado", indica.

Por su parte, la directora confiesa que tenía ganas de alejarse de una película "intimista" y contar una película de terror donde se abordase la salud mental y asegura haberlo hecho porque la trama le remueve "bastante".

"Me interesaba mucho explorar una tragedia entre un padre y una hija y cómo condiciona las inseguridades vitales y la culpa por una situación familiar", ha señalado.

En este sentido, Ángeles Hernández ensalza que la cinta no es la "típica" de terror porque no se sitúa en una cabaña solitaria en el bosque y se centra en la "magia" que existe en torno a los faros. "Los faros tienen una simbología de salvación e iluminación, pero siempre están en sitios súper aislados, donde da yuyu estar. Esa dicotomía me encanta", reconoce.

La trama de la película también recae sobre la joven actriz Zoé Arnao que desvela, en declaraciones a Europa Press, que enfatiza que su personaje se caracteriza por el desequilibrio emocional, algo que como afirma ha sido un asunto frecuente entre los jóvenes después de la pandemia.

"Está de moda que se hable del tema porque antes era un tema muy tabú y después del confinamiento se han dado muchos casos de adolescentes con problemas mentales, tipo ansiedad, depresión, etc. Entonces con la ayuda de los padres yo creo que todo se puede arreglar", asegura.