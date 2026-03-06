Igualdad multa con 25.285 euros a Vodafone por el fallo en noviembre en las pulseras para maltratadores

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el acto ‘Igualdad Digital Ya’, en la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). El acto ha sido organizado como parte de la programaci - Rafael Bastante - Europa Press

El Ministerio de Igualdad ha multado con 25.285 euros a Vodafone por el fallo ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras para maltratadores, según han asegurado a Europa Press fuentes de este departamento.

La sanción llega después de la apertura de un expediente para analizar los fallos detectados en el servicio. Tras la investigación, se ha determinado la aplicación de la penalidad económica, que se hará efectiva mediante la deducción de cantidades en el contrato con la empresa adjudicataria.

Desde el departamento que dirige Ana Redondo han señalado que, aunque "ninguna tecnología es infalible", el sistema "funciona con normalidad". Asimismo, han destacado la implicación de la empresa responsable "en la prestación del mejor servicio posible".